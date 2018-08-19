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İtalya'daki köprü faciasında ölü sayısı 43'e çıktı

Cenova kentinde köprünün çökmesiyle yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:32
İtalya'daki köprü faciasında ölü sayısı 43'e çıktı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova kentinde 14 Ağustos'ta çöken A10 otoyolundaki köprünün enkazında 1 kişinin daha cesedi bulunurken, felaketin ardından hastanede yoğun bakıma kaldırılan yaralı 1 Rumen şoförün de hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu kişilerin de eklenmesiyle faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e ulaştı. 

NE OLMUŞTU?

Köprü faciasında hayatını kaybedenlerden 19'u için dün kentte resmi cenaze töreni düzenlenmişti. Faciada ölen diğer kişilerin aileleri ise yakınlarını devlet töreniyle değil, ayrı cenaze töreniyle uğurlamıştı.

Törene, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Cenova kentinin profesyonel futbol takımları Genoa ile Sampdoria'nın oyuncuları, kurbanların yakınları ve çok sayıda Cenovalı katılmıştı.

Felaketin ardından kentte 12 ay olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:32
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