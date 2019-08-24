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İtalya'daki hükümet krizi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "(Lig ile koalisyon hükümeti) Benim için kapanmış bir siyasi deneyim. Bu tekrar açılacak bir konu değil" - 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti arasında koalisyon hükümeti kurma görüşmeleri devam ediyor

24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:00
İtalya'daki hükümet krizi

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Lig Partisi koalisyon hükümetinin kendisi için kapanmış ve yeniden gündeme gelmesi mümkün olmayan bir siyasi deneyim olduğunu" söyledi.

Ülkesinde bir süredir devam eden hükümet krizinde hafta içinde istifasını açıklayarak krizi farklı boyuta taşıyan Başbakan Conte, yeni hükümet kuruluncaya dek yürüttüğü görevi kapsamında katıldığı Fransa'nın Biarritz kentindeki G7 Zirvesi’nde İtalyan basınına konuştu.

G7 Zirvesi’ne İtalya’yı temsil etmek için geldiklerini belirten Conte, zirvede çevre konuları başta olmak üzere önemli konuları ele alacaklarını belirtti.

Ülkedeki mevcut siyasi krizde, koalisyon hükümetini bozan Lig Partisi’nden gelen M5S ile yeniden hükümet kurmaya yönelik sinyaller hatırlatılan Conte, "Ben her zaman açık oldum. Lig ile olan benim de reddetmediğim bir siyasi deneyimdi. Ben ülkeye çözümler üretmek için çok çalıştım ancak bu benim için kapanmış bir siyasi deneyim. Bu tekrar açılacak bir konu değil." yanıtını verdi.

Her zaman için ülkesinin en iyisini isteyeceğini ifade eden Conte, kendi ismi çevresinde dönen ihtimallerine ilişkin, "Kişilerin, isimlerin sorun olduğunu düşünmüyorum, programlar görüşülüyordur." dedi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lig Partisi kaynakları tarafından Conte’nin bu çıkışının üzüntüyle karşılandığı ve kendisinin bir haftada Lig’e sırtını dönüp Demokratik Partiye (PD) yakınlaştığı ileri sürüldü. PD kaynakları ise Conte’nin sözlerinin netlik getirmesi bakımından olumlu bulunduğunu kaydetti.

- M5S-PD arasında koalisyon kurma görüşmeleri sürüyor

Başbakan Conte’nin salı günü istifasını vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, çarşamba ve perşembe günleri krize çözüm bulmaya yönelik yaptığı siyasi istişarelerini, bazı partilerin süre istemesi sebebiyle 27 Ağustos Salı gününe erteledi.

Parlamentodaki sandalye sayıları itibarıyla hükümet kurabilecek çoğunluğa küçük partilerin desteğiyle sahip olan M5S ile PD arasında koalisyon kurma çalışmaları sürüyor.

Basına yansıyan haberlerde, iki parti arasındaki görüşmelerde kurmayların aralarındaki konuları anlaşılmaz olarak görmediği belirtildi. M5S’nin Giuseppe Conte’nin başbakanlığında ısrar ettiği ancak PD’nin Conte’yi istememesi nedeniyle bir tıkanıklık yaşandığı kaydedildi.

- Hükümet krizi

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda 8 Ağustos'ta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşı saflarda yer almıştı. Böylece Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği ve M5S'in her şeye 'hayır' dediği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Lig Partisinin buna ek olarak, Conte için güvenoyu istemesi krizde tansiyonu yükseltmiş, Başbakan Conte, güvenoyu gündeme alınmadan salı günü Senatoda istifasını açıklamış ve Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mattarella da Conte’den yeni hükümet kurulana dek görevde kalmasını istemiş ve siyasi istişareleri başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:00
  1. G7
  2. İtalya
  3. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  4. İtalya'daki hükümet krizi

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