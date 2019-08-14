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İtalya'daki hükümet krizi

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "20 Ağustos’ta Başbakan'a güvensizlik oyu vereceğiz"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:44
İtalya'daki hükümet krizi

ROMA (AA) - İtalya’daki hükümet krizinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, 20 Ağustos’ta parlamentoda Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Salvini, geçen perşembe kendisinin çıkardığı ve partisinin de Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirve yapan krizde tavizsiz tavrını sürdürüyor.

Partisinin güvenoyu talebini hemen işleme koymak için dün verdiği önergeler Senato Genel Kurulunda reddedilen Salvini, Başbakan Conte’nin 20 Ağustos'ta Senato'da yapacağı açıklama sonrasında güven oylamasına gidilmesi için bastıracaklarının işaretini verdi.

Lig Partisi lideri Salvini, radyo programında yaptığı açıklamada, "20 Ağustos’ta Başbakan’a güvensizlik oyu vereceğiz." dedi.

Salvini, saray oyunları ya da teknik hükümetlere izin vermeyeceklerini, doğru, demokratik, şeffaf yolun seçimlere gitmekten geçtiğini belirterek, "Biz, İtalyanların oy kullanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Lig'in koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) blog sitesinden Salvini'ye tepki gösterildi. Blogda paylaşılan yazıda, "Salvini'nin tutarsızlığı gerçekten utanç verici. O ve Lig'den gelen bakanlar, Başbakan Conte'ye güvensizliklerini açıklamışken neden halen bu hükümetin parçası olmaya devam ediyorlar? Neden halen koltuklarına bağlı kalmayı sürdürüyorlar?" ifadeleri kullanıldı.

- Sarı-yeşil koalisyon krizde

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım, sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Conte de önceki haftalarda sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük düşüş yaşamış ve oyları yüzde 33’ten yüzde 17’ye gerilemişti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:44
  1. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  2. İtalya'daki hükümet krizi
  3. Lig Partisi
  4. Matteo Salvini

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