0553 313 94 23

İtalya'daki hükümet krizi

Başbakan Giuseppe Conte ve hükümet için yarın güvenoyuna gidilmesini öngören önergeler Senato'da reddedildi- Hükümet krizinde gözler, 20 Ağustos'ta Başbakan Giuseppe Conte’nin Senato'da yapacağı konuşmaya çevrildi

13 Ağustos 2019 Salı 22:11
İtalya'daki hükümet krizi

ROMA (AA) - İtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig lideri Matteo Salvini'nin geçen perşembe erken seçim isteğiyle baş gösteren ve Lig'in, geçen cuma Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirveye çıkan kriz, 20 Ağustos’a ertelendi.

Güvenoyu tarihini belirlemek üzerine dün Senato Başkanı Maria Elisabetti Casellatti başkanlığında dün toplanan partilerin senato grup başkanları, bir uzlaşıya varamadığı için Senato Genel Kurulu, bugün olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Yaz tatillerini yarıda keserek başkent Roma’ya gelen senatörler, hararetli geçen genel kurulda, Lig Partisi ve diğer sağ partilerin, hükümet için güvenoyunu yarına çekme yönündeki önergelerini oyladı.

Önergeler, Lig’in hükümetteki koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S), anamuhalefet Demokratik Parti (PD) ve diğer muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi.

- "Sözü halka bırakalım"

Krizi başlatan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig lideri Matteo Salvini, Senato’da yaptığı konuşmada, koalisyon ortağı M5S’nin "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim" restini gördüğünü belirterek, "Sayıyı azaltalım sonra da hemen ertesi gün seçime gidelim. Sözü halka bırakalım." dedi.

M5S’in senato grup başkanı Stefano Patuanelli ise Lig’in hükümet aleyhine verdiği güvenoyu talebini geri çekmesini beklediklerini, parlamenter sayısını azalttıktan sonra seçime gidilebileceğini söyledi.

Ana muhalefet PD’nin önde gelen isimlerinden Senatör Matteo Renzi ise bugün, genel kuruldan önce düzenlediği basın toplantısında, Salvini’nin Senato’daki sandalye dağılımında azınlıkta olduğunu, bunun bugünkü oylama ile görüleceğini kaydetti. Renzi, Senato'daki oylamanın bir anlaşma imkanı olabileceğini siyasi güçlere göstereceğini ifade etti.

- Krizde gözler 20 Ağustos’a çevrildi

Senato, bugün reddettiği önergelerle resmi takvimi öne almadı ve hükümet krizini, bir hafta ertelemiş oldu.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, 20 Ağustos Salı günü Başbakan Conte’nin konuşmasının sonunda istifasını açıklayabileceği, açıklamazsa Lig’in hükümetten çekilebileceği ya da PD’nin M5S ile Lig’in erken seçim talebini bozacak şekilde anlaşmaya gidebileceği senaryoları dile getiriliyor.

-Sarı-yeşil koalisyon krizde

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Conte de önceki haftalarda sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı.

Conte, Salvini'nin seçime gitme kararının nedenlerini parlamentoya ve ulusa açıklaması gerektiğini de söylemişti.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük bir düşüş yaşamış ve yüzde 33’ten yüzde 17’ye gerilemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 22:11
  1. 5 Yıldız Hareketi (M5S)
  2. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  3. İtalya'daki hükümet krizi
  4. Lig Partisi
  5. Matteo Renzi
  6. Matteo Salvini

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nallıhan’da virajı alamayan sürücü parka uçtu
    1. Nallıhan’da virajı alamayan sürücü..
    2. Cip kaza yapınca silahlar ve mermiler..
    3. Yangına itfaiyeden zamanında müdahale
    4. Düğün salonu ve halısaha açılışını..
    5. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    6. Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı..
    7. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    8. Rusya, Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya..
    9. Diagne teklifi reddetti: Beni o ülkeye..
    10. Tekirdağ’da keşkek izdihamı
    11. "Yeni bir dünyanın kuruluşunun..
    12. Eskişehir’deki orman yangınını..
    13. UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 0 -..
    14. Uzmanlar uyardı: Kazalar en çok o..
    15. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
    16. İtalya'daki hükümet krizi
    17. Trump Hong Kongluları uyardı: Çin..
    18. Ürdün'den İsrail'e "Kudüs" notası
    19. Trump'tan Hong Kong konusunda sükunet..
    20. Eski Milletvekili Zeydan için mevlit..
    21. Olympiakos-Medipol Başakşehir maçından..
    22. GÜNCELLEME-Kuzenini kurtarmak isterken..
    23. "Kurbana fakirin değil zenginin..
    24. İran'ın uranyum stoku 370 kilograma..
    25. Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
    26. A Milli Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu..
    27. "Kurbana fakirin değil zenginin..
    28. Adana'da balkondan terasa düşen çocuk..
    29. Arif Morkaya, Fatih Karagümrük'te
    30. Kuzenini kurtarmak isterken akıntıya..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı