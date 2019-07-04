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İtalya'da yeni bir düzensiz göçmen sorunu

İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, Libya açıklarında 54 düzensiz göçmeni kurtardıklarını açıklayıp "hemen güvenli bir liman" talebinde bulundu- İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "Tunus'a götürün"

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:52
İtalya'da yeni bir düzensiz göçmen sorunu

MADRİD (AA) - İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, Libya açıklarında zor durumda olan 54 düzensiz göçmeni kurtardıklarını ve hemen güvenli bir limana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mediterranea Saving Humans'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya cehenneminden 54 insan hayatını kurtardığımız için mutluyuz. Şimdi, hemen güvenli bir limana ihtiyaç var." denildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı değerlendirmede, gemisine aldığı düzensiz göçmenler için sivil toplum örgütüne "Tunus'a götürün." ifadelerini kullandı.

Salvini, "Mediterranea gemisine alınan düzensiz göçmenler, Libya sularında ve mevcut durumda Lampedusa Adası'na nazaran Tunus kıyılarına daha yakında. Eğer sivil toplum kuruluşunun gerçekten düzensiz göçmenleri kurtarma yüreği var ise yönünü en yakındaki güvenli limana çevirmeli. Diğer türlü bilmelidir ki İtalya'yı geliş noktası olarak seçen, insan trafiği yapanları önlemek için gerekli tüm prosedürleri aktif duruma geçireceğiz." dedi.

Verilen bilgilerde, Mediterranea gemisindeki düzensiz göçmenler arasında 11 kadın ve 4 bebek olduğu, geminin İtalya'ya doğru yol aldığı bildirildi.

İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri ülkeye getirmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine limanlarını kapatma kararı almıştı. Avrupa Birliği ülkelerinden tepki alan karar ile ilgili son kriz Sea Watch adlı Alman sivil toplum kuruluşunun Lampedusa Adası'na getirdiği 55 düzensiz göçmende yaşanmıştı.

İtalya hükümeti, 17 gün geminin limana yanaşmasına izin vermemiş, sonrasında Alman gemi kaptanı Carola Rackete'nin inisiyatifiyle düzensiz göçmenler karaya çıkartılmıştı. Bu olayda, Almanya ve Fransa hükümetleri, düzensiz göçmen karşıtı politikalarından dolayı Salvini'yi eleştirmişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:52
  1. Akdeniz'de düzensiz göçmen sorunu
  2. İtalya
  3. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

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