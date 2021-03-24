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Korona Virüs İtalya'da vaka sayıları alarm veriyor
Korona Virüs

İtalya'da vaka sayıları alarm veriyor

İtalya'da, son 24 saatte yapılan 363 bin 767 testte 21 bin 267 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, 460 kişi yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 21:26:00 -
İtalya'da vaka sayıları alarm veriyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 440 bin 862'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 561 bin 308'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 588'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 460 artarak, 106 bin 339'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 132 artışla 2 milyon 773 bin 215'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 8 milyon 346 bin 445 oldu. Aşılananların 2 milyon 657 bin 587'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, parlamentoda yaptığı konuşmada, aşı tedariklerinde yaşanan gecikmelerin telafi edilmesine değinerek, "Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. En sonunda ihtiyaçlarımız karşılanacak. Böylece aşılamada gerçek anlamda bir hızlanma teşvik edilebilir." dedi.

Bakan Speranza, İtalya'ya bu ay sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı geleceğini, ikinci üç aylık periyotta 50 milyon, üçüncü üç aylık dönemde ise 80 milyon doz aşı temin edecekleri bilgisini verdi.

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