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İtalya'da taraftar kavgasında 1 ölü

- Inter-Napoli maçı öncesinde her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga sırasında araba çarpan Interli bir taraftar ölürken, bıçaklanan bir Napoli taraftarı da yaralandı- İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "Bir maç izlemeye gittiği için kimse öldürülemez. Ocak ayında Seria A ve Serie B'deki kulüplerin ve taraftarların temsilcileriyle toplantı yapacağım"

27 Aralık 2018 Perşembe 15:54
İtalya'da taraftar kavgasında 1 ölü


MADRİD (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan Inter-Napoli maçı öncesinde çıkan taraftar kavgasında araba çarpan 1 taraftarın öldüğü bildirildi.

Milano Polis Şefi Marcello Cardona düzenlediği basın toplantısında, pazar akşamı oynanan Inter-Napoli maçı öncesinde her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga sırasında araba çarpan Interli bir taraftarın öldüğünü, bıçaklanan bir Napoli taraftarının da yaralandığını belirtti. Cardona, olaylarla ilgili Interli 3 taraftarın gözaltına alındığını açıkladı.

Maç öncesinde Napolili taraftar grubunu taşıyan bir otobüsün Interli taraftarların saldırısına uğradığını anlatan Cardona, otobüsten inen Napolili taraftarların karşılık vermesiyle olayların çıktığını ifade etti. Polis Şefi, sokaktaki kovalamacalar sırasında araba çarpan 35 yaşındaki bir Inter taraftarının hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Cardona, sezon sonuna kadar Interli taraftarların deplasman maçlarına gitmesinin yasaklanmasını ve 2019 Mart ayına kadar Inter tribünlerinin kapatılmasını isteyeceğini söyledi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, "Bir maç izlemeye gittiği için kimse öldürülemez. Ocak ayında Seria A ve Serie B'deki kulüplerin ve taraftarların temsilcileriyle toplantı yapacağım." açıklamasında bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:54
  1. 1 taraftar öldü
  2. futbolda şiddet
  3. İtalya'dan futbol

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