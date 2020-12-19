İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 674 can kaybı yaşandı
İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 17 bin 992 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 921 bin 778'e ulaştığını açıkladı. Son 24 saat içinde 674 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 67 bin 894 oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden İtalya'da Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 17 bin 992 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Böylece ülkede, salgın başlangıcından bu yana Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı. Son 24 saat içinde 674 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 67 bin 894 oldu.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 bin 272 kişinin iyileştiği ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının da 627 bin 798'e gerilediği belirtildi. Ülkede yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısında ise 3 haftadır görülen azalma eğiliminin devam ettiği aktarıldı.