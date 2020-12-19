İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 674 can kaybı yaşandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden İtalya'da Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 17 bin 992 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Böylece ülkede, salgın başlangıcından bu yana Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı. Son 24 saat içinde 674 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 67 bin 894 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 bin 272 kişinin iyileştiği ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının da 627 bin 798'e gerilediği belirtildi. Ülkede yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısında ise 3 haftadır görülen azalma eğiliminin devam ettiği aktarıldı.