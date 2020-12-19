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Korona Virüs İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 674 can kaybı yaşandı
Korona Virüs

İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 674 can kaybı yaşandı

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 17 bin 992 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 921 bin 778'e ulaştığını açıkladı. Son 24 saat içinde 674 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 67 bin 894 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 02:41:00 -
İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 674 can kaybı yaşandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden İtalya'da Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 17 bin 992 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Böylece ülkede, salgın başlangıcından bu yana Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı. Son 24 saat içinde 674 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 67 bin 894 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 bin 272 kişinin iyileştiği ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının da 627 bin 798'e gerilediği belirtildi. Ülkede yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısında ise 3 haftadır görülen azalma eğiliminin devam ettiği aktarıldı.

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