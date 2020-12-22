İtalya'da son 24 saatte 415 can kaybı

İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 87 bin 889 test sonucu 10 bin 872 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 964 bin 54'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 415 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 69 bin 214'e yükseldi.

Öte yandan son 24 saatte 19 bin 632 kişinin daha iyileştiği, aktif Covid-19 vaka sayısının 613 bin 582'ye gerilediği belirtildi.

7 kişide daha İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu şüphesi

İtalya'da dün bir hastada İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğinin duyurulmasının ardından söz konusu kişinin semptom göstermediği ancak virüs yükünün fazla olduğu açıklandı. Son günlerde İngiltere'den gelen yolcular arasında semptom gösteren ve testi pozitif çıkan 7 kişinin daha gözlem altına alındığı bildirildi.