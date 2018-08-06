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İtalya'da skandal uygulama! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Her türlü ahlaksızlığın yuvası haline gelen Avrupa'da bir skandala daha imza atıldı. İtalya'da lise öğrencilerine gelecek yıl 'flört dersi' verilecek.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:59
İtalya'da skandal uygulama! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

İtalya'nın kuzeyindeki Piemonte bölgesinde gelecek eğitim yılında lise öğrencilerine "flört eğitimi" dersi verilecek.

Ahlak çöküntüsü içinde bulunan Avrupa'nın yozlaşmış ülkelerinden biri olan İtalya'nın Piemonte bölge meclisi ile bir felsefe derneğinin birlikte hazırladığı programla, kadına karşı şiddet gibi sorunlara yönelik önleyici bir adım adı altında sosyal medya çağında flörtleşmeyi unutan gençlere duygusal yakınlık kurmayı öğretmek amaçlanıyor.

ROMANDAN ESİNLENİLDİ

L'Espresso dergisinin haberine göre bu skandal dersin adı Gustave Flaubert'in romanından esinlenilerek "flört eğitim" koyuldu. L'Espresso, İtalya'da ilk kez okullarda böyle bir eğitim verileceğini yazdı.

Liselilere duygusal eğitim verme projesi, Piemonte Bölge Meclisi Üyesi Gabriele Molinari ile felsefe derneği "Filosofia in Movimento" kurucu üyesi ve eğitim felsefesi profesörü Paolo Ercolani tarafından hayata geçirilecek.

Psikologların da katılacağı derslerde lise öğrencilerine, tarihsel ve toplumsal önyargıları aşarak sağlıklı duygusal ilişki kurma biçimleri öğretilecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya alışmış yeni nesillere derinlikli duygusal ilişki kurmalarında yardımcı olunması da amaçlanıyor.

 

'SAĞLIKLI İLİŞKİLERE' HAZIRLANACAKLAR!

L'Espresso, "ekran başından, çok kısa süreli ilişkiler" kurmaya alışmış, "flörtleşmeyi ve gerçek bir duygusal ilişki kurmayı bilmeyen" gençlerin bu derslerle sağlıklı ilişkilere hazırlanacağını iddia etti.

Duygusal eğitim derslerinin mimarlarından Profesör Ercolani de L'Espresso dergisine yaptığı açıklamada, "Okullarda duygusal eğitim vermek, gençlerin dengeli bir duygu dünyası içinde yetişkinliğe geçmelerinde gerekli bilgi ve araçlar edinmelerini sağlamaya yardımcı olacak" dedi.

Ercolani, "Cinsiyete dayalı şiddet, ancak büyük ses getiren elim hadiseler yaşandığında gün yüzüne çıkan, onun dışında üzeri örtülen bir gerçeklik. Yalnızca bir olay yaşandığında insanlar harekete geçiyor, büyük yıldızlar ses çıkarıyor, gösteriler yapılıyor. Fakat bunlar, sıcağı sıcağına verilen tepkilerin ötesine gitmiyor. Sorun böyle çözülemez: Sorunun kökenindeki nedenlerle mücadele etmek gerek. Okul dersliklerine giderek işe gençlerimizden başlamak gerek" diye konuştu.

Piemonte bölgesinde ilk aşamada 2 bin kadar lise öğrencisiyle başlatılacak olan projenin, daha sonra İtalya'nın diğer bölgelerinde de uygulanması bekleniyor. Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesi ile Toskana, Marche ve Emilia-Romagna bölgelerinin projeyle ilgilendiği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:59
  1. Gustave Flaubert
  2. Filosofia in Movimento
  3. flört dersleri

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