Ağaç AŞ
0553 313 94 23

İtalya'da skandal uygulama: Göçmen çocuklarına yemek ve okul servisi yok

İtalya’nın kuzey kenti Lodi'de belediyenin getirdiği yeni düzenlemeyle en az 200 yüz göçmen çocuğu okulun kantin ve otobüs servisinden mahrum kaldı.

16 Ekim 2018 Salı 01:11
İtalya'da skandal uygulama: Göçmen çocuklarına yemek ve okul servisi yok

İtalya’nın kuzey kenti Lodi'de belediyenin getirdiği yeni düzenlemeyle en az 200 yüz göçmen çocuğu okulun kantin ve otobüs servisinden mahrum kaldı.

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, son seçimlerde İtalya İçişleri Bakanı Salvini'nin göçmen karşıtı partisi Lig'den seçilen Lodi Belediye Başkanı Sara Casanova, birçok insan hakları savunucularının tepkisine rağmen, "Yeni düzenlemenin yürülükte kalacağını" açıkladı.

Lodi Belediyesi devlet okullarının kantin ve otobüs servisi için ücretin ailelerin gelir durumuna göre belirleneceğini, İtalya'ya göç eden ailelerinden ise geldikleri ülkedeki mal varlıklarını gösterecek evraklar talep edildi. Buna göre, gelirini gösteremeyen aileler, çocuklarının kantin ve servis masrafları için en yüksek ücrete tabi tutulacaklar.

2018-2019 öğretim yılının başlamasıyla, fiyat artışından dolayı en az 200 göçmen çocuğunun kantin ve otobüs servisinden mahrum kaldığı belirtildi.

İtalyan yetkililerinden tepki: Devlet her zaman çocukların yanında olacak

Lodi Belediyesinin yeni düzenlemesinin "adil olmadığını" ifade eden Eğitim Bakanı Marco Bussetti, “Çocukların asla sömürülmemesi gerektiğini" belirterek belediye konseyine alternatif çözüm bulma çağrısında bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ise, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Eğer bazı aileler kurallara uymuyorsa sadece onları cezalandırırsınız, onların çocukları değil. Devlet her zaman çocukların yanında olacak” diyerek yeni düzenlemeyi sert dille eleştirdi.

İtalya’da çocukların korunmasından sorumlu kurumunum başındaki ismi Filomena Albano ise, "Ailelerinin imkanı olmadığı için çocukların sınıf arkadaşlarından ayrı tutulması kabul edilemez" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 01:11
  1. İtalya
  2. Lodi
  3. Lodi Belediyesi
  4. mülteciler
  5. mülteci çocuklar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT'de son durum ne?
    1. EYT'de son durum ne?
    2. İtalya'da skandal uygulama: Göçmen..
    3. Bakan Akar: Taahhütlerimizin..
    4. Yılmaz Özdil'den ilginç iddia!..
    5. ABD'den Eş-Şebab'a hava saldırısı! 4..
    6. Trump'ın 'FED kafayı yedi' çıkışına..
    7. Beşiktaş'a şok! Adriano 3 hafta yok
    8. Filipinler'de 2 DEAŞ militanı öldürüldü!
    9. Orgeneral Yaşar Güler, Joseph Dunford..
    10. Hilary Clinton kocasının 'taciz'..
    11. Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı
    12. Niğde'de çok ilginç düğün hediyesi!..
    13. O ülkedeki yanardağ yeniden faaliyete..
    14. İİT'den su kıtlığı uyarısı! 14 üye..
    15. Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
    16. Konsolosluktaki incelemede 'Münevver..
    17. 'Çöldeki Davos' konferansına Kaşıkçı..
    18. Real Madrid, dev operasyonun düğmesine..
    19. Mursi hakkında verilen dördüncü nihai..
    20. Dikkat! Bu faktörler çocuklarda işitme..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?