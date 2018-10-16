İtalya'da skandal uygulama: Göçmen çocuklarına yemek ve okul servisi yok

İtalya’nın kuzey kenti Lodi'de belediyenin getirdiği yeni düzenlemeyle en az 200 yüz göçmen çocuğu okulun kantin ve otobüs servisinden mahrum kaldı.

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, son seçimlerde İtalya İçişleri Bakanı Salvini'nin göçmen karşıtı partisi Lig'den seçilen Lodi Belediye Başkanı Sara Casanova, birçok insan hakları savunucularının tepkisine rağmen, "Yeni düzenlemenin yürülükte kalacağını" açıkladı.

Lodi Belediyesi devlet okullarının kantin ve otobüs servisi için ücretin ailelerin gelir durumuna göre belirleneceğini, İtalya'ya göç eden ailelerinden ise geldikleri ülkedeki mal varlıklarını gösterecek evraklar talep edildi. Buna göre, gelirini gösteremeyen aileler, çocuklarının kantin ve servis masrafları için en yüksek ücrete tabi tutulacaklar.

2018-2019 öğretim yılının başlamasıyla, fiyat artışından dolayı en az 200 göçmen çocuğunun kantin ve otobüs servisinden mahrum kaldığı belirtildi.

İtalyan yetkililerinden tepki: Devlet her zaman çocukların yanında olacak

Lodi Belediyesinin yeni düzenlemesinin "adil olmadığını" ifade eden Eğitim Bakanı Marco Bussetti, “Çocukların asla sömürülmemesi gerektiğini" belirterek belediye konseyine alternatif çözüm bulma çağrısında bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ise, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Eğer bazı aileler kurallara uymuyorsa sadece onları cezalandırırsınız, onların çocukları değil. Devlet her zaman çocukların yanında olacak” diyerek yeni düzenlemeyi sert dille eleştirdi.

İtalya’da çocukların korunmasından sorumlu kurumunum başındaki ismi Filomena Albano ise, "Ailelerinin imkanı olmadığı için çocukların sınıf arkadaşlarından ayrı tutulması kabul edilemez" diye konuştu.