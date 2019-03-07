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İtalya'da savunma hakkı genişletiliyor

İtalya'da sağ görüşlü siyasi partilerin inisiyatifiyle meclise getirilen meşru müdafaa hakkını genişleten yasa tasarısı kabul edilerek nihai oylama için parlamentonun diğer kanadı senatoya gönderildi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:07
İtalya'da savunma hakkı genişletiliyor

İtalya'da sağ görüşlü siyasi partilerin inisiyatifiyle meclise getirilen meşru müdafaa hakkını genişleten yasa tasarısı kabul edilerek nihai oylama için parlamentonun diğer kanadı senatoya gönderildi.

Hükümet ortaklarından aşırı sağ görüşlü Lig partisinin öncülüğünde hazılanan meşru müdafaa yasa tasarısı 373 evet, 104 hayır ve 2 çekimser oy ile kabul edildi. Koalisyon hükümetinin diğer ortağı sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) 25 milletvekili oylama başlamadan önce meclis genel kurul salonunu terk etti.

M5S lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Kesinlik bu Lig partisinin bir yasası. Eğer bu tasarı yasallaşırsa bu daha fazla silah kullanılabileceği anlamına gelecek. Bu bizim ülke modelimiz değil. Vatandaşlar ilk olarak devlet ve onun güvenlik güçleri tarafından korunmalılar." ifadelerini kullandı.

Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise "saygın insanlar için kutsal bir hak olan tasarının bu ay yasallaşacağını" savundu.

Diğer yandan muhalefette bulunan sağ görüşlü Forza İtalya partisinden milletvekilleri ise oylama sırasında genel kurul salonundaki sıralarından kalkarak "En sonunda merkez sağdan bir şey" yazılı pankartlar açtı. Forza İtalya milletvekilleri bu hareketiyle, yasa tasarısına destek verseler de iki karşı görüşlü siyasi partiden oluşan koalisyon hükümetine eleştirisini sürdürdü.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde İtalya'yı en geniş meşru müdafaa hakkının olduğu ülke konumuna getirecek yasa tasarısı gereği ülkedeki ev sahiplerine evine giren silahsız bir hırsıza ateş etme hakkı tanınıyor. Ancak yasal düzenleme, hırsızın peşinden gitme veya onu hareketsiz hale getirdikten sonra ateş etme hakkı vermiyor.

Tasarıda ayrıca "Savunma her zaman meşrudur." ifadesi dikkati çekiyor. İtalya'da mevcut durumda ruhsatlı yaklaşık 8 milyon silah bulunuyor.

Meşru müdafaa yasa tasarısının 26 Mart'ta senatoda oylanması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:07
  1. İtalya
  2. İtalyan meclisi
  3. meşru müdafaa hakkı

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