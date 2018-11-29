İtalya'da 20 kişiyi rehin alan kişi yakalandı

İtalyan yayın kuruluşu Rainews'e göre, akıl sağlığı yerinde olmadığından şüphelenilen 28 yaşındaki bir şahıs İtalya Fiuggi komününde 20 öğrenciyi rehin almaya çalıştı.

Akıl sağlığı yerinde olmayan şahsın bir iş merkezinin müdürüne saldırdığını ve daha sonra 20 öğrencilik bir sınıfta öğrencileri rehin aldığı bildirildi.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen İtalyan polisler silah olmadığı iddia edilen faili gözaltına aldı. Şahıs tıbbi personel tarafından sakinleştirildikten hemen sonra Frosinone psikiyatri hastanesine kaldırıldı.

Rehine krizi sebebiyle 2 polis ve 1 kadın yaralandı. 28 yaşındaki şüphelinin, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.