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İtalya'da mafyanın asitle yok ettiği çocuğun ailesine 2,2 milyon euro tazminat

Sicilya adasında 1993'te mafyanın kaçırıp 2 yıldan uzun süre esir tuttuktan sonra öldürerek bedenini asitle yok ettiği bir çocuğun ailesine 2,2 milyon euro tazminat ödenmesi karar verildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
İtalya'da mafyanın asitle yok ettiği çocuğun ailesine 2,2 milyon euro tazminat

Sicilya mafyası Cosa Nostra'ya bağlıyken itirafçı olan Santino Di Matteo'nun 12 yaşındaki oğlu Giuseppe Di Matteo, mafya tarafından babasını susturmak için kaçırılmıştı. Palermo yakınlarındaki Piana degli Albanesi bölgesinde, polis üniforması giymiş mafya üyelerinin "Seni babana götüreceğiz" diyerek kaçırdığı çocuk, 779 gün boyunca mafyanın elinde esir tutulmuştu.

Giuseppe Di Matteo'nun 23 Kasım 1993'te ortadan kaybolmasının ardından ailesi ilk başta çocuğu hastanelerde ararken, Cosa Nostra'dan 1 Aralık'ta gelen bir mesajla çocuğun kaçırıldığı anlaşılmıştı. Cosa Nostra aileye, Giuseppe'nin elinde 29 Kasım tarihli bir gazeteyi tuttuğu fotoğraflarını ve "Çeneni kapa" mesajını yollamıştı.

Ancak mafyanın tehditlerine rağmen baba Santino Di Matteo yargıyla işbirliği yapmaktan vazgeçmedi. Santino Di Matteo, 1992'de suikasta kurban giden mafyayla mücadele hakimi Giovanni Falcone ve öldürülen mafya üyesi Ignazio Salvo cinayetleriyle ilgili itiraflarda bulunuyordu.

Ignazio Salvo'nun öldürülmesiyle ilgili davada 11 Ocak 1996'da, kaçak mafya babası Giovanni Brusca'ya ömür boyu hapis cezası verildi. Bu cezayı öğrenen Brusca, Giuseppe Di Matteo'nun öldürülmesi talimatını verdi. Aynı gün boğularak öldürülen çocuğun cesedi nitrik asitle eritilerek yok edildi.

Palermo Mahkemesi, dün açıklanan kararıyla Giuseppe Di Matteo'nun annesi ve kardeşine 2.2 milyon euro tazminat ödenmesine hükmetti. Di Matteo'nun kaçırılarak öldürülmesinden suçlu bulunan mafya üyelerinin mal varlıklarına el konulduğu için bu tazminat, devletin mafya kurbanları için ayrılan özel fonundan ödenecek.

Sicilya'da yayımlanan yerel gazete Il Giornale di Sicilia'nın haberine göre davaya bakan hakim, Giuseppe Di Matteo'nun "kaçırılması, iki yıldan uzun süre özgürlüğünün elinden alınması, bu sırada insanlık dışı ve onur kırıcı koşullarda esir tutulması" nedeniyle haklarından mahkum edildiğine ve olabilecek en yüksek derecede zarara uğratıldığına hükmetti.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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