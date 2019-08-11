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İtalya’da Kurban Bayramı

Ülkenin farklı kentlerinde yaşayan Müslümanlar ve Türk vatandaşları bayram namazı kıldı - İtalyan futbol kulüpleri Inter, Roma, Milan ve Juventus, yayımladıkları mesajlarla İslam aleminin bayramını kutladı

11 Ağustos 2019 Pazar 11:06
İtalya’da Kurban Bayramı

ROMA (AA) - İtalya'nın farklı kentlerinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerde bayram namazını kıldı.

Ülkenin özellikle kuzeydeki kentlerinde yoğun olarak yaşayan Türk toplumu da sabah saatlerinde bayram namazında bir araya geldi. Como, Modena, İmperia gibi şehirlerde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bayram namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaşırken, imkanı olanlar, özel yerlerde kurban kesimini gerçekleştirerek dini vazifelerini yerine getirdi.

Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı için bayram namazını Como’daki vatandaşlarla kıldıklarını ifade etti.

Bayram namazına katılımın çok yoğun olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bayramın birleştirici özelliğine değindik sohbetimizde. Bayram geleneklerimizden, bayramı hem milli hem kültürel açıdan nasıl icra etmemiz gerektiğinden bahsettik. Vekaleten kurban bağışına da değindik. Halkımızın çoğunluğu Türkiye’de olmasına rağmen çok şükür kurban bağışı çok oldu. Buradaki kardeşlerimiz vekaleten kurban bağışı yöntemiyle dünyanın uzak bölgelerinde bayramı kutlama imkanı olmayanlara bayram yaptırdılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de TDV’ye vekaleten kurban bağışında bulunduğunu hatırlatan Yalçın, bunun da bir kısmının İtalya’da yapılacağı bilgisini verdi.

Yalçın, İtalya’nın göç alan bir ülke olduğuna işaret ederek, "İtalya da çok göç alan ve çokça mülteci bulunduran bir yer olduğu için el uzatmamız gereken mülteciler var. İnşallah onlara ulaşacağız. Bir şekilde insanlara ülkemizin şefkat elini, yardım elini ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Roma, Napoli başta olmak üzere pek çok kentteki Müslümanlar bayram namazı kıldı.

Öte yandan, İtalya Serie A takımlarından Inter, Roma, Milan ve Juventus da sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından İngilizce olarak İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan görseller paylaştı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:06
  1. Bayram Namazı
  2. İtalya
  3. Kurban Bayramı

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