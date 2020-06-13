İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

İtalya'da 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1512'lik düşüşle 27 bin 485'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 236 bin 651'e ulaşırken, son 24 saatte 346 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1780'lik artışla 174 bin 865'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saate 78 daha artarak 34 bin 301'e yükseldi.

Sivil Savunma, Lazio bölgesinde bugünkü ölümler arasında kaydedilen 25 kişiden ikisinin son 24 saatte olduğunu, 23 kişinin mart ve nisan ayında hayatını kaybeden ancak kaydedilmeyen ölümler olduğunu belirtti.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 227 olan sayı, bugün 220'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 564 bin 191 test yapıldı.