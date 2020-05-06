İtalya'da koronavirüsü nötralize edebilen bir aşı geliştirildi

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İtalya'dan umutlandıran bir haber geldi. 'Takis' isimli İtalyan ilaç üreticisi, koronavirüsü insan hücrelerinde nötralize edebilen bir aşı geliştirdiğini açıkladı.

Bilim insanları tarafından geliştirilen aşının ilk testleri, Spallanzani Enstitüsü’nde farelere enjekte edilerek gerçekleştirildi. Enjtekte edilmesinden ardından farelerin vücudunda virüsün hücrelere bulaşmasını engelleyen antikorlar geliştirdiği gözlemlendiği belirtildi. Farelerin kanında oluşan antikorları kandan izole etmeyi de başaran bilim insanları, bu antikorları Spallanzani Enstitüsü’nde analiz etti. Yapılan analiz sonucu incelenen antikorların koronavirüsün insan hücresine bulaşmasını engelleyeceği tespit edildi.

Takis’in CEO’su Luigi Aurisicchio ise, yaptığı açıklamada geliştirilen yeni aşının önce bağışıklık testi daha sonra insan testlerine başlanacağını kaydetti.