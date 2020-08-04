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Korona Virüs

İtalya'da korkutan koronavirüs araştırması! İyileşen hastaların yarısından fazlasında psikiyatrik bozukluklar daha sık görüldü

İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs geçirdikten sonra taburcu edilen hastaların yarısından fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk gözlemlendiği ortaya kondu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:13:00 -
İtalya'da korkutan koronavirüs araştırması! İyileşen hastaların yarısından fazlasında psikiyatrik bozukluklar daha sık görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarla daha sık karşılaşıyor.

İtalya'nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre korona enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarla daha sık karşılaşıyor.

En az bir psikiyatrik bozukluk görüldü

San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı çalışma, Corona virüsü tedavisi görüp taburcu olduktan sonra hastane tarafından izlenmeye devam edilen 402 hastanın yarısından fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Bu bozuklukların hastanın geçirdiği Corona enfeksiyonunun ağırlığıyla doğru orantılı olarak seyrettiği gözlendi.

265 erkek ve 137 kadın hasta üzerinde yapılan araştırmada hastalar, hastanede tedavi gördükten bir ay sonra yeniden muayene edildi.

Vakaların yüzde 42'sinde anksiyete tespit edildi

San Raffaele Hastanesi Psikiyatri ve Klinik Psikobiyoloji Araştırma Birimi Grup Lideri Profesör Francesco Benedetti, "Corona virüsünün yol açtığı enflamasyonun psikiyatrik seviyede de etkileri olacağı hemen netleşmişti" dedi.

San Raffaele Hastanesi'nin Corona enfeksiyonunun hastalarda bıraktığı psikiyatrik izlere ilişkin araştırması, Beyin, Davranış ve Bağışıklık (Brain, Behavior and Immunity) adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Doktorlar, hastalarla klinik görüşmelere ve hastaların öz değerlendirmede bulunduğu anketlere dayalı araştırmada, vakaların yüzde 28'inde travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 31'inde depresyon, yüzde 42'sinde anksiyete, yüzde 40'ında uykusuzluk, yüzde 20'sindeyse takıntı ve saplantı bozukluğu (obsesif kompülsif bozukluk) tespit etti.

"Hafif atlatanlarda bile karşılaşılıyor"

Araştırma, korona enfeksiyonu geçiren kadın hastaların, hastalığın daha hafif seyrettiği durumlarda bile anksiyete ve depresyondan daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor.

Profesör Benedetti, ”Bu durumu, bağışıklık sisteminin işleyişindeki farklılıklara bağlıyoruz” dedi.

Kimler daha çok etkileniyor?

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu da hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan koronavirüs enfeksiyonu vakalarında görülen psikiyatrik etkilerin hastaneye yatırılmadan, evlerinde tedavi edilen hastalara oranla daha hafif seyretmesi.

Araştırmaya göre koronavirüs enfeksiyonunun psikiyatrik sonuçları, hem bağışıklık sisteminin virüse verdiği tepkiden hem de sosyal tecrit, virüsü başkalarına bulaştırma korkusu ve koronavirüs hastası olarak damgalanmanın getirdiği utanç duygusu gibi psikolojik stres faktörlerinden kaynaklanabilir.

Elde edilen bulgular, koronavirüs enfeksiyonunu atlatan ancak kişinin kuvvetten düşmesine neden olan sağlık komplikasyonlarına ilişkin giderek artan kaygıları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, bu ayın başında, koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerde oluşabilecek beyin hasarı dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunmuştu.

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