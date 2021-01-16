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Korona Virüs İtalya'da korkutan koranavirüs rakamı
Korona Virüs

İtalya'da korkutan koranavirüs rakamı

İtalya'da koronavirüs salgınında yaşamını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 artarak 81 bin 800'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 23:07:00 -
İtalya'da korkutan koranavirüs rakamı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 310 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 368 bin 733'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 557 bin 717'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 475 artarak 81 bin 800'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 186 artışla 1 milyon 729 bin 216'ya ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 72 bin 86 oldu.

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