İtalya'da korkutan koranavirüs rakamı
İtalya'da koronavirüs salgınında yaşamını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 artarak 81 bin 800'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 310 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 368 bin 733'e çıktı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 557 bin 717'ye geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 475 artarak 81 bin 800'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 16 bin 186 artışla 1 milyon 729 bin 216'ya ulaştı.
Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 72 bin 86 oldu.