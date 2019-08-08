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İtalya'da koalisyon ortaklarının arası açıldı

Senato'da dün Torino-Lyon yeni yüksek hızlı tren projesiyle ilgili oylama koalisyon ortaklarının arasını açtı

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
İtalya'da koalisyon ortaklarının arası açıldı

ROMA (AA) - İtalya'da koalisyon ortakları 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Lig Partisi arasına, M5S'nin dün durdurulması için önerge verdiği Torino-Lyon yeni yüksek hızlı tren projesi girdi.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasındaki fikir ayrılıklarına bir yenisi eklendi.

Yapımı yıllardır süren Torino-Lyon yüksek hızlı tren projesinin durdurulması için iktidardaki M5S'nin Senato'da önerge vermesi ve bu önergenin dün, projeyi başından beri destekleyen koalisyon ortağı Lig ile diğer muhalefet partilerince reddedilmesi, ortaklar arasındaki bölünmeyi somutlaştırdı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Lig lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin dün oylamadan sonra Başbakan Conte ile bir araya geldiği belirtilirken, Salvini'nin bu görüşmede, kabinedeki bazı M5S'li isimlerin değişmesini istediği, aksi takdirde sonbaharda erken seçim sinyali verdiği ileri sürüldü.

Salvini, bu görüşmenin ardından yaz turu kapsamında Sabaudia'da katıldığı gece mitinginde, M5S lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ile Conte hakkında asla kötü bir söz söyleyemeyeceğini ancak son birkaç ayda bazı şeylerin değiştiğini ve bazı şeylerin ise bozulduğunu söyledi.

Hükümette tansiyonun yükselmesinin ardından Başbakan Conte, yaz tatiline girmeden önce basınla yapacağı buluşmasını iptal ederken başbakan yardımcıları Salvini ile Di Maio'nun da bugünkü programları askıya alındı. Üçlü arasında mini bir zirvenin yapılabileceği belirtildi.

Di Maio'nun partisinin parlamentodaki grup başkanvekilleriyle değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiği ifade edildi.

Öte yandan, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Nicola Zingaretti, yüksek hızlı tren oylaması ile hükümetin çoğunluğunu kaybettiğini, Başbakan Conte'nin istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitmesi gerektiğini savundu.

- İtalya'da sağ yükseliyor

Corriere della Sera gazetesinin yer verdiği Ipsos araştırma şirketinin ay başındaki anketinde, geçen yılki seçimde yüzde 17,4 oy alan aşırı sağcı Lig Partisinin oy oranının temmuz sonu itibarıyla yüzde 36'yı bulduğu belirtildi. Buna karşın, yüzde 32,7 ile geçen yılki seçimden birinci parti çıkan M5S'nin ise yüzde 17,8'e kadar gerilediği kaydedildi.

Ankette, Lig Partisi ile diğer sağ partilerin oylarının toplamda yüzde 50'yi geçtiğine dikkat çekildi.

- Conte hükümeti

İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte'nin öncülüğünde 1 Haziran 2018’de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
  1. 5 Yıldız Hareketi (M5S)
  2. hükümet krizi
  3. İtalya
  4. Lig Partisi
  5. Luigi Di Maio
  6. Matteo Salvini

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