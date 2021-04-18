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Gündem İtalya'da kısıtlamaları böyle protesto ettiler
Gündem

İtalya'da kısıtlamaları böyle protesto ettiler

İtalya'da eğlence sektörü çalışanları, koronavirüs kısıtlamalarını getirdikleri sandıklarla ritim tutarak protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 07:07:00 - 2021-04-18 07:33:21
İtalya'da kısıtlamaları böyle protesto ettiler

Başkent Roma'da toplanan yüzlerce eğlence sektörü çalışanı, kısıtlamalara karşı gösteri düzenledi.

İtalyan şarkıcılar ve oyuncular tarafından desteklenen göstericiler, getirdikleri sandıklarla ritim tutarak tepkilerini gösterdi.

İtalya'da önlemler kapsamında sinema, tiyatro ve konser etkinlikleri yasak.

İtalya'nın düşük riskli bölgelerde Nisan sonuna doğru kısıtlamaları hafifletmesi bekleniyor.

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