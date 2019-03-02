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İtalya'da ırkçılık karşıtı gösteri

Milano kentinde 250 bin kişi ırkçılık karşıtı gösteri yaptı- Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala:- "Milano, başka bir İtalya'nın rehberi olabilir"

02 Mart 2019 Cumartesi 20:12
İtalya'da ırkçılık karşıtı gösteri

MADRİD (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde yoğun katılımlı gösteride ırkçılık protesto edildi.

Sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Milano kent merkezinde düzenlenen gösteriye 250 bin kişinin katıldığı açıklandı.

"HALK... ilk önce kişiler" yazılı pankart arkasında kent merkezindeki caddelerde yürüyen genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi siyasilere "ırkçılığa karşı sesinizi yükseltin" çağrısında bulundu.

Kortejin başında yürüyen isimlerden Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, gazetecilere verdiği demeçte "Bizim İtalya vizyonumuz budur. Ülke için büyük bir anın ve toplum için de dönüm noktasının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Siyaset sadece siyasetçilere bırakmamalı. Milano, başka bir İtalya'nın rehberi olabilir." şeklinde konuştu.

Gösteride yayımlanan manifestoda da toplumda her türlü ayrımcılığa karşı olunduğunun ve farklılıkların korunması gerektiğinin altı çizilerek, "Kişiler odaklı bir dünya istiyoruz. Sistematik bir şekilde yapılan korku politikası ve kültürel ayrımcılık nefreti besliyor ve vatandaşları birinci sınıf ve ikinci sınıf diye ayırıyor. Halbuki bizim için düşman, eşitsizliktir. İyi bir politikanın insan hakları, sosyal ve sivil haklar temeline dayanması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gösteride sadece İtalya'da değil tüm Avrupa'da iş, ev, kadın hakları, eğitim gibi konularda yeni ve sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, "eşitsizlik, yoksulluk, göç politikalarında bugüne kadar yapılanlardan kökten farklı olan yeni yöntemler için mücadele edildiği" kaydedildi.

İtalya'da Haziran 2018'den bu yana iktidarda olan koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağ görüşlü Lig Partisi'nin izlediği politikalarda göçmen ve İslam karşıtlığı öne çıkıyor. Lig Partisi'nin girişimiyle 2018 yılı sonunda kabul edilen "Güvenlik Yasası" ile ülkedeki göçmenlerin haklarına kısıtlamalar getirildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:12
  1. ırkçılık karşıtı gösteri
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