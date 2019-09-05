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İtalya'da "ikinci Conte hükümeti" dönemi

Başbakan Giuseppe Conte ve kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek göreve başladı

05 Eylül 2019 Perşembe 12:19
İtalya'da "ikinci Conte hükümeti" dönemi

ROMA (AA) - İtalya'da 66'ncı hükümeti kuran Başbakan Giuseppe Conte ve bakanları yemin ederek görevlerine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de düzenlenen törenle Başbakan Giuseppe Conte ve 21 bakanı, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda tek tek yemin etti.

Yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını da bu akşam yapacağı bildirildi.

Conte'nin kurduğu ikinci hükümet, pazartesi parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde, salı günü ise üst kanat Senatoda güvenoyu arayacak. Hükümet, çift kanatlı parlamentoda onay alırsa resmen işbaşı yapacak.

Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD) ve Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, 1946’dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya’da son 73 yılda işbaşına gelen 66'ncı hükümet oldu. İkinci Conte hükümeti, geçen yıl yapılan olağan genel seçimlerde oluşan 5 yıllık parlamento düzeninde ve 18. yasama döneminde kurulan ikinci koalisyon hükümeti oldu.

- Gentiloni AB Komisyonuna

İtalya’da hükümet krizinin çözülmesiyle bir konudaki tıkanıklık daha giderilmiş oldu. Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği Komisyonunda İtalya’nın kontenjanından görev alacak ismin belirlenmesi hükümet krizine takılmıştı.

İtalyan ANSA ajansının Brüksel’deki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ağustos ayının sonuna kadar süresi olmasına rağmen hükümet krizi nedeniyle bir isim bildiremeyen İtalya, dün akşam saatlerinde eski Başbakan Paolo Gentiloni’nin adını Brüksel’e bildirdi.

Gentiloni, von der Leyen başkanlığındaki komisyonda İtalya adına AB Komiseri olarak görev yapacak.

- Hükümet krizi

Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin, 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuş, istişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:19
  1. hükümet krizi
  2. İtalya
  3. İtalya'da 2. Conte Hükümeti
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