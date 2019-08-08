0553 313 94 23

İtalya'da hükümet krizi

Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini seçime gidilmesini istedi- Matteo Salvini:- "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız"

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:54
İtalya'da hükümet krizi

ROMA (AA) - İtalya'da koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız." ifadesini kullandı.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, dün Senato'da yapımı yıllardır süren Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi üzerine yapılan oylamayla krize dönüştü.

Söz konusu projenin durdurulması için iktidardaki M5S'nin Senatoda verdiği önergenin dün, Lig ve diğer partilerce reddedilmesi, koalisyon ortaklarının gün boyu karşılıklı açıklamalarla birbirilerini suçlaması, Salvini'nin ortaklarıyla ipleri koparmasına yol açtı.

- "Sözü artık seçmene bırakacağız"

Bir süredir koalisyon ortağı M5S'i, büyük projeler başta olmak üzere her şeye "hayır" demekle suçlayan ve bu şekilde devam etmenin faydasız olduğunu savunan Salvini, Başbakan Conte ile bir saati aşan görüşme yaptı.

Salvini, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Conte'ye dün hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğini söylediğini aktararak, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız." ifadesini kullandı.

- Di Maio'dan Salvini'ye cevap

Salvini'nin bu çıkışına, hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten M5S'in lideri Luigi Di Maio'dan yanıt gecikmedi.

Di Maio, parlamenter sayısını azaltacak reformu işaret ederek, eylülde bu reformun geçmesinin ardından hemen seçime giderek, sözü İtalyanlara vereceklerini kaydetti.

İtalya'da Corriere della Sera gazetesinin bugün yayımladığı ankette, geçen yılki seçimde yüzde 17,4 oy alan aşırı sağcı Lig Partisinin oy oranının, temmuz sonu itibarıyla yüzde 36'yı bulduğu belirtildi. Buna karşın, yüzde 32,7 ile geçen yılki seçimden birinci parti çıkan M5S'nin ise yüzde 17,8'e kadar gerilediği kaydedildi.

- Conte hükümeti

İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte'nin öncülüğünde 1 Haziran 2018'de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:54
  1. İtalya
  2. Luigi Di Maio
  3. Matteo Salvini

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin kurban bayramı namazı kaçta? Diyanet Mersin bayram namazı
    1. Mersin kurban bayramı namazı kaçta?..
    2. Malatyaspor turu evine bıraktı!
    3. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    4. ABD'den Çin'e "Hong Kong'daki..
    5. Yeni Malatyaspor, deplasmanda..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2019
    7. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    8. BM, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı..
    9. İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki
    10. Mardin kurban bayramı namazı kaçta..
    11. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3...
    12. Bakan Soylu, deprem bölgesinde..
    13. Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü
    14. GÜNCELLEME - Siirt'te minibüs..
    15. Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha..
    16. Duterte, Çin ziyaretinde Güney Çin..
    17. Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2..
    18. Brezilyalı milyarder Eike Batista..
    19. Manisa Diyanet kurban bayramı namaz..
    20. Everton, Iwobi ile anlaşma sağladı
    21. Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını..
    22. GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY..
    23. ABD yönetimi, "Müşterek Harekat..
    24. Sultan Murad Hüdavendigar'ı sırtından..
    25. Motosikletten düştü, otobüsün altında..
    26. Yemenli siyasi partilerden Aden..
    27. Tatvan'da husumetli aileler barıştırıldı
    28. Hizbullah'tan ABD'nin Lübnan'la..
    29. Partizan taraftarından alçaklık:..
    30. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    AK Partili eski büyükşehir belediye başkanından Ali Babacan'a destek
    AK Partili eski büyükşehir belediye başkanından Ali Babacan'a destek
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    CHP'li Bilecik Belediye Başkanının 'Osmanlı' düşmanlığı!
    CHP'li Bilecik Belediye Başkanının 'Osmanlı' düşmanlığı!