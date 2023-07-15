İtalya'da havacılık sektöründe grev!

İtalya'da hava sektöründe çalışan yer hizmetleri görevlileri ve bazı pilotlar, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle greve gitti.

Ülkede havacılık sektöründe dört büyük sendikanın (Filt Cgil, Fit-Ci, Uiltrasporti, Ugl Ta) çağrısıyla bagaj yükleme-boşaltma, check-in işlemlerinde görevli yer hizmetleri görevlileri ve bazı pilotlar 10.00-18.00 saatlerinde 8 saatlik greve gitti.

Sendikalar greve gerekçe olarak çalışanların toplu iş sözleşmelerinin 6 yıldır yenilenmemesini gösterdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, greve tepki göstererek, "Birkaç sendikanın İtalya'yı bloke etmesini kabul etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Salvini, durumu çözmek için sendikaları ve şirketleri gelecek hafta görüşmeye çağırdı.

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Roma Fiumicino Havaalanı'nda 130 ila 140 uçuşun, Milano Malpensa Havaalanı'nda da 150 uçuşun iptal edildiği, ülke genelinde 250 bin kişinin etkilenebileceği belirtildi. Bu arada bazı uluslararası uçuşlar ise garanti kapsamına alınarak yapıldı. (İLKHA)