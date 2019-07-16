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İtalya'da göçmen tarla işçilerine ırkçı saldırı

Ülkenin güneyindeki Foggia kentinde, taşla saldırıda bulunulan bisikletle tarlaya çalışmaya giden göçmen işçilerden ikisinin yaralandığı belirtildi - Afrikalı işçiler çalışma haklarının suistimal edildiği gerekçesiyle Bari kentindeki kilisede eylem yaptı

16 Temmuz 2019 Salı 15:45
İtalya'da göçmen tarla işçilerine ırkçı saldırı

MADRİD (AA) - İtalya'nın güneyindeki Foggia kentinde, çalışmak için tarlaya giden göçmen işçilere yönelik taşlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bu sabah bisiklet ile tarlaya çalışmaya giden bir grup göçmen işçiye yönelik, bir araçtan taşlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Atılan taşların başlarına isabet etmesi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Senegal ve Gine Bissau vatandaşı iki göçmene 7 günlük rapor verildiği kaydedildi.

Irkçı saldırıyı işçi sendikaları kınarken, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

- Afrikalı göçmen işçilerden kilisede eylem

Diğer yandan ırkçı saldırı sonrası bir grup Afrikalı göçmen Bari kentindeki kilisede eylem yaptı.

Tarım işçileri sendikasının da destek verdiği eylemde göçmen işçiler, çalışma haklarının suistimal edildiğini belirterek, siyasetçilerden verdiği sözleri tutmalarını ve sorunlara çözüm getirmelerini istedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:45
  1. göçmen işçiler
  2. göçmenlerden kilisede eylem
  3. ırkçı saldırı
  4. İtalya

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