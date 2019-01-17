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İtalya'da göçmen işçilere kötü muameleye karşı operasyon

Göçmenleri zor şartlarda tarım işçisi olarak çalıştıran bir suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

17 Ocak 2019 Perşembe 15:01
İtalya'da göçmen işçilere kötü muameleye karşı operasyon

MADRİD (AA) - İtalya'da göçmen işçileri insanlık dışı şartlarda çalıştırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Savcılık ve polis kaynaklarından yapılan açıklamalarda, 2017 sonundan itibaren yürütülen soruşturma kapsamında göçmen işçileri tarım sektöründe çok kötü şartlarda çalıştırılan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Operasyonda, aralarında bir sendika yöneticisi ve bir iş müfettişinin olduğu 6 kişinin gözaltına alındığını ifade eden yetkililer, örgüt mensuplarının, yaklaşık 100 göçmen işçiye "insanlık dışı muamele" yaptığını belirtti.

Rumen ve Orta Afrikalı olan işçilerin günde 12 saat çalıştırıldığı, saat başına 4 avro ücret ödendiği ve işten çıkarma tehdidiyle en düşük ücretten zorla sendikalı yapıldığı kaydedildi.

Göçmen işçilerin ayrıca güvenlik kurallarına uyulmadan otobüslerle tarlalara götürüldükleri ifade edildi.

Başkent Roma ve çevresindeki üç şehirde yapılan operasyonda ayrıca şüpheli 50 kişi hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyon kapsamında yaklaşık 4 milyon avro bulunan banka hesabına, bir kooperatif şirketine, üç tarım arazisine, üç depoya ve 45 kadar araca el konulduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:01
  1. göçmen işçi
  2. İtalya
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