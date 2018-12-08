İtalya'da gece kulübünde izdiham

ROMA (AA) - İtalya'nın Adriyatik kıyısında bulunan Corinaldo kentinde bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ancona polis şefi Oreste Capocasa yaptığı açıklamada, Corinaldo'da çoğunlukla gençlerin bulunduğu Lanterna Azzurra isimli bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. İzdihama neyin neden olduğu bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.