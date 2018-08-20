İtalya'da facia! Çok sayıda ölü var
İtalya'nın güneyinde bulunan Calabria bölgesinde, şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen selde 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:50
İtalya'nın güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybetti.
İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen sel nedeniyle 8 kişinin öldüğünü açıkladı.
Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve henüz kaç kişinin sele yakalandığı konusunda net bir bilgi olmadığı kaydedildi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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