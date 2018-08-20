İtalya'da facia! Çok sayıda ölü var

İtalya'nın güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen sel nedeniyle 8 kişinin öldüğünü açıkladı.

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve henüz kaç kişinin sele yakalandığı konusunda net bir bilgi olmadığı kaydedildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.