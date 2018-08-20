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İtalya'da facia! Çok sayıda ölü var

İtalya'nın güneyinde bulunan Calabria bölgesinde, şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen selde 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:50
İtalya'da facia! Çok sayıda ölü var

 İtalya'nın güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen sel nedeniyle 8 kişinin öldüğünü açıkladı.

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve henüz kaç kişinin sele yakalandığı konusunda net bir bilgi olmadığı kaydedildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:50
  1. İtalya
  2. sel

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