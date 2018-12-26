0553 313 94 23

İtalya'da Etna'da sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

Etna Yanardağı'nın aktif durumuna geçmesinden sonra aynı bölgedeki Stromboli Yanardağı da lav püskürtmeye başladı- Katanya kentinde son 24 saatte 750 yer sarsıntısı meydana geldi

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:15
İtalya'da Etna'da sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

MADRİD (AA) - İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesinde Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da aktif duruma geçti.

Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli yanardağının yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

İtalyan haber ajansı Ansa, Sivil Koruma Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Stromboli Yanardağı'nın aktif durumda olmasından dolayı bölgedeki alarm düzeyinin "yeşil"den "sarı"ya yükseltildiğini duyurdu.

İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin aktif duruma geçtiğini kaydetti.

Öte yandan iki gündür aktif durumda olan Etna Yanardağı'nın olduğu Katanya kenti çevresinde son 24 saatte 750 yer sarsıntısı tespit edildiği açıklandı.

Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, richter ölçeğiyle 4,3 ila 4 düzeyine kadar çıkan yer sarsıntılarının da kaydedildiğini belirtti.

Bu arada Etna Yanardağı'ndan yayılan küllerden dolayı uçuşların kısmi olarak durdurulduğu Katanya'daki Fontanarossa Havaalanı'nda durumun normale döndüğü ve uçuşlara başlandığı bildirildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 00:15
  1. Etna
  2. İtalya
  3. Stromboli yanardağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alacak meselesine aracılık eden emekli polis dehşet saçtı
    1. Alacak meselesine aracılık eden emekli..
    2. İsrail ordusu: "Suriye'den atılan..
    3. İtalya'da Etna'da sonra Stromboli..
    4. Ordu'da eğitime kar engeli
    5. KDC'deki trafik kazası
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2018
    7. Kırşehir'de eğitime kar engeli
    8. Afyonkarahisar’da kar yağışı
    9. Şam yakınlarında füze saldırısı iddiası
    10. Bangladeş'te muhalif adayın seçim..
    11. İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
    12. Tunuslu gazetecilerden devrimin yıl..
    13. Şehit uzman onbaşı memleketine uğurlandı
    14. İDO'dan sefer iptalleri
    15. Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor
    16. Mükemmel anne sendromu nedir?
    17. Karla ilgili bunları biliyor musunuz?
    18. Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı ile..
    19. Manisa'da kar yağışı
    20. Afyonkarahisar'da okullar yarın tatil
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler!
    Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler!