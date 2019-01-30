0553 313 94 23

İtalya'da düzensiz göçmen krizi çözüldü

Alman sivil toplum örgütünün Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmen AB ülkeleri arasında paylaştırılması şartıyla İtalya'da karaya çıkacak

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
İtalya'da düzensiz göçmen krizi çözüldü

MADRİD (AA) - Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'un Hollanda bandıralı bir gemiyle 19 Ocak'ta Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmenin İtalya'da karaya çıkmasına izin verildi.

İtalyan hükümeti, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası açıklarında 12 gündür gemide bekletilen 47 düzensiz göçmenin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında paylaştırılması şartıyla karaya çıkartılacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Milano kentinde basına yaptığı açıklamada, 47 düzensiz göçmenin birkaç saat içinde karaya çıkartılacağını duyurdu. Conte, aralarından 15'i reşit olmayan Afrika kökenli düzensiz göçmenin 7 AB ülkesine (İtalya, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Portekiz, Romanya ve Malta) paylaştırılacağını söyledi.

İtalya'da Haziran 2018'de kurulan, aşırı sağ görüşlü Lig partisi ve sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden oluşan koalisyon hükümeti, Akdeniz'deki göçmen sorununa karşı AB'den ortak çözüm talebini sık sık dile getiriyor. Göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Lig partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, düzensiz göçmenleri kurtaran gemilere İtalyan limanlarını kapatırken, sadece AB ülkeleri arasında paylaştırılması şartıyla göçmenlerin karaya çıkmalarına izin veriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
  1. Akdeniz'de düzensiz göçmen sorunu
  2. İtalya
  3. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  4. Sea Watch

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Soykan tanıtıldı
    1. CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı..
    2. Devam sütleri sağlıklı mı? | Devam..
    3. Akaryakıt'ta 'kendin doldur' dönemi..
    4. Her birinde 100 ceset! Ülkede 50'den..
    5. Akşener'den "Cumhur İttifakı"na çağrı
    6. Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76..
    7. Enflasyon açıklamasına dolardan ilk..
    8. Briç: Türkiye Takım Şampiyonası
    9. Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor..
    10. Darbe sanığı eski subaylar hakkında..
    11. Barış Manço Vapuru kalkıyor!..
    12. Uzunluğu 4,9 metre! 2 bin yıllık lahit..
    13. "Hepimiz Meryemiz" kampanyası..
    14. Elektrik, doğalgaz ve su faturası..
    15. İnönü heykeli fırtınaya dayanamadı!..
    16. İranlı futbolcu intihar etti
    17. 2 yıl önce kapatılmıştı! O havalimanı..
    18. Dişini bahane eden mahkum firar etti!
    19. "Borçsuz bir Eskişehirspor hayali..
    20. Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!