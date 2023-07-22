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Avrupa İtalya'da dolu yağışı hayatı felç etti!
Avrupa

İtalya'da dolu yağışı hayatı felç etti!

Yeniakit Publisher
2023-07-22 10:02:00 -
İtalya'da dolu yağışı hayatı felç etti!

İtalya’da tenis topu büyüklüğünde yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

İtalya’da tenis topu büyüklüğünde yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

Dolu yağışı nedeniyle evlerin camlarının kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü. Milano'nun kuzeydoğusundaki Cernusco sul Naviglio ve Gessate'de hortum nedeniyle meydana gelen 110 olaya itfaiyeciler tarafından müdahale edildiği belirtildi.

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