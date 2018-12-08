İtalya'da diskodaki izdihamın nedeni içeride sıkılan biber gazı

MADRİD (AA) - İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki Ancona kentinin Madonna del Piano di Corinaldo ilçesindeki bir diskoda yaşanan ve 6 kişinin ölümüne neden olan izdihama, içeride sıkılan biber gazının neden olduğu bildirildi.

İtalyan haber ajanslarının, soruşturmayı yürüten yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, diskonun içindeki izdihamdan dolayı içeride bir merdiven köprünün çöktüğü ve altta kalanların ezilerek hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, diskoda panik yaşanmasına, içeride sıkılan biber gazının neden olduğu kaydedildi.

Ölen 6 kişiden 5'inin, 14 ile 16 yaşları arasında çocuklar olduğu bildirildi.

Olayda 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğu, yaşları 14 ile 20 arasındaki 7 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Diskoda kapasitenin çok üzerinde insan bulunmasının da facianın boyutunu artırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella "bu şekilde ölünemez" diyerek, vatandaşların her yerde güvenlik içinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini de olayın sorumlularının bulunacağını söyledi.