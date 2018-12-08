THY- Euroleague
0553 313 94 23

İtalya'da diskodaki izdihamın nedeni içeride sıkılan biber gazı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:50
İtalya'da diskodaki izdihamın nedeni içeride sıkılan biber gazı

MADRİD (AA) - İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki Ancona kentinin Madonna del Piano di Corinaldo ilçesindeki bir diskoda yaşanan ve 6 kişinin ölümüne neden olan izdihama, içeride sıkılan biber gazının neden olduğu bildirildi.

İtalyan haber ajanslarının, soruşturmayı yürüten yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, diskonun içindeki izdihamdan dolayı içeride bir merdiven köprünün çöktüğü ve altta kalanların ezilerek hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, diskoda panik yaşanmasına, içeride sıkılan biber gazının neden olduğu kaydedildi.

Ölen 6 kişiden 5'inin, 14 ile 16 yaşları arasında çocuklar olduğu bildirildi.

Olayda 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğu, yaşları 14 ile 20 arasındaki 7 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Diskoda kapasitenin çok üzerinde insan bulunmasının da facianın boyutunu artırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella "bu şekilde ölünemez" diyerek, vatandaşların her yerde güvenlik içinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini de olayın sorumlularının bulunacağını söyledi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:50
  1. disko
  2. İtalya
  3. izdiham

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı
    1. Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı
    2. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    3. Av etlerinden hastalık kapabilirsiniz
    4. İran'daki terör saldırısına ilişkin 4..
    5. Van merkezli 5 ilde PKK operasyonu! 4..
    6. Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül" sorusunu..
    7. Ülkede facia! Yanlışlıkla kendi..
    8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    9. Bartın Vali Yardımcısı son yolculuğuna..
    10. Iğdır HDP ilçe belediye başkan adayları
    11. Silivri'de rögara düşen buzağı..
    12. Şifonyer alırken...
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. İbrahim Kalın'dan öğrencilere..
    15. 'Umarım zulüm 1989'da başladı yazıları..
    16. 'Umarım zulüm 1989'da başladı yazıları..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi..
    18. Erdoğan: "Ortaya çıkan manzara..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, hem..
    20. Fransa'da gözaltı sayısı 700'e yükseldi
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!