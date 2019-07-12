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İtalya’da dişçiliği bırakıp Çanakkale’de köye yerleşti

İtalya’dan 5 yıl önce Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne tatil için gelen daha sonra ise burada yaşamaya karar veren İtalyan Adriano-Tiziana Cian çifti, yılın tüm aylarını köyde el işi çalışmaları yaparak geçiriyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:45
İtalya’da dişçiliği bırakıp Çanakkale’de köye yerleşti

İtalya’dan 5 yıl önce Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne tatil için gelen daha sonra ise burada yaşamaya karar veren İtalyan Adriano-Tiziana Cian çifti, yılın tüm aylarını köyde el işi çalışmaları yaparak geçiriyor.


Daha önce de Türkiye’nin çeşitli yerlerini gezen İtalyan çift, 5 sene önce geldikleri Babakale köyüne hayran kaldı. Daha önceden dişçilik yapan ve emekli olduktan sonra Türkiye’ye tatil amaçlı seyahatler gerçekleştiren Adriano Cian, Türk toplumunu çok sevdiklerini ve yıllardır hiçbir problem ile karşılaşmadıklarını dile getirdi. 5 yıldır yaz-kış aralıksız olarak yaşadıkları köyde bir de el sanatları atölyesi açarak çalışmalar yapan çift, bu işi para için değil hobi olarak yaptıklarını da dile getirdi.



“Babakale halkını çok sevdik”


İtalya’dan Babakale’ye geliş süreçlerini anlatan Adriano Cian, köye olan hayranlıklarını dile getirerek, “Buraya 5 yıl önce geldik. Araba kullanıyordum, yolu kaybettik ve Babakale’ye geldik. Son durak burasıydı. Şimdi burada kalıyoruz. 7-8 sene önce de bir kere buraya gelmiştim. Kaleyi görmüştüm. Çok güzel bir yer. Burada el işi çalışmalar yapıyoruz. Sadece hobi için yapıyoruz, başka bir şey için değil. Bu çalışmalarla burada zaman geçiriyoruz. Çünkü biz emekliyiz, sakin yaşıyoruz. Burada yaşadığımız 5 yılda Babakale halkını çok sevdik. Hepsi bizim için çok iyi arkadaşlar. Türkiye’nin birçok yerine seyahat ettim. Çok uzun süre seyahatler yaptım. Hiçbir zaman burada bir problemle karşılaşmadım. Türk halkı çok güzel bir halk” şeklinde konuştu.


Türkçe birçok kelimeyi bildiklerini ancak konuşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten İtalyan çift, Babakale köyünden ayrılmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:45
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