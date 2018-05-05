İtalya'da çirkin ırkçılık!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bakımevi, Senegalli kadın çalışana deneme süresinin ardından "siyahi olmasından duyulan rahatsızlık" gerekçe göstererek düzenli iş vermeyi reddetti.

''TALİHSİZ BİR YANLIŞ ANLAŞILMA''

Senigallia Belediye Başkanı Maurizio Mangialardi ise olayın "talihsiz bir yanlış anlaşılma" olduğunu söyledi.2 çocuk annesi olan ve 15 yıldır bu kasabada yaşayan 40 yaşındaki Sy "Ekonomik özgürlüğüm olması için çalışmak istiyorum" dedi. Fatima Sy, bazı mahalle sakinlerinin kendisine "siyahi olduğun için senden hoşlanmıyoruz" dediğini de söyledi. Fatima'ya destek olmak için yeni iş tekliflerinin de geldiği bildirildi.