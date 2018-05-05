Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtalya'da çirkin ırkçılık!

İtalya'da bir bakımevi, Fatima Sy isimli Senegalli kadın çalışanı "siyahi olmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle" işten çıkardı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:53
İtalya'da çirkin ırkçılık!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bakımevi, Senegalli kadın çalışana deneme süresinin ardından "siyahi olmasından duyulan rahatsızlık" gerekçe göstererek düzenli iş vermeyi reddetti.

''TALİHSİZ BİR YANLIŞ ANLAŞILMA''

Senigallia Belediye Başkanı Maurizio Mangialardi ise olayın "talihsiz bir yanlış anlaşılma" olduğunu söyledi.2 çocuk annesi olan ve 15 yıldır bu kasabada yaşayan 40 yaşındaki Sy "Ekonomik özgürlüğüm olması için çalışmak istiyorum" dedi. Fatima Sy, bazı mahalle sakinlerinin kendisine "siyahi olduğun için senden hoşlanmıyoruz" dediğini de söyledi. Fatima'ya destek olmak için yeni iş tekliflerinin de geldiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:53
  1. italya
  2. ırkçılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!
    1. Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!
    2. 'Kemal Kılıçdaroğlu intikamını aldı'
    3. Dikkat! Meteoroloji uyardı
    4. Sona gelindi! Süre bugün doluyor
    5. İtalya'da çirkin ırkçılık!
    6. Şeftalinin faydaları nelerdir?
    7. Yaya Toure gelecek sezon Manchester..
    8. Rangers, Gerrard'la 4 yıllık imza
    9. Şenol Güneş rotayı belirledi
    10. Hatay'da gece yarısı korkutan kaza: 2..
    11. Apple hisselerinde rekor
    12. Fransa'da Emmanuel Macron için zor..
    13. Rusya'da DAEŞ operasyonu!
    14. Kuzey Kore saat dilimini Güney Kore'ye..
    15. İstanbul'da değnekçi terörü!
    16. Suudi Arabistan gerçek düşmanını..
    17. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta..
    18. "Sizden bu ülkeye fayda yok"
    19. Amerika Mısır'ı ikna etti! Sisi ateşle..
    20. 'Aday yapamadık ama hâlâ oyunun içinde'
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı