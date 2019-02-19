İtalya'da Ciampino Havaalanı'nda yangın çıktı
Havaalanı uçuşlara kapatıldı19 Şubat 2019 Salı 12:41
ANKARA (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda yangın çıktı.
The Independent'ta yer alan haberde, İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair tarafından kullanılan Ciampino Havaalanı'ndaki bir terminalde yangın çıktığı belirtildi.
Roma'daki havaalanlarını işleten Aeroporti di Roma şirketinin yetkilisi, çıkan yangın nedeniyle Ciampino'nun uçuşlara kapatıldığını kaydetti.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.
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