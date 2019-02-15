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İtalya'da aşırı sağ partiden "AB'den çıkabiliriz" söylemi

Hükümet ortağı aşırı sağcı Lig Partisinden Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Claudio Borghi:"26 Mayıs'taki AP seçimleri bizim için son umut. Eğer hiçbir şey değiştiremezsek ve Avrupa İtalya'ya zarar veren politikalarına devam ederse, ben kişisel olarak AB'den çıkılması fikrini ortaya atacağım"

15 Şubat 2019 Cuma 19:59
İtalya'da aşırı sağ partiden "AB'den çıkabiliriz" söylemi

MADRİD (AA) - İtalya'da, koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağcı Lig Partisinden milletvekili ve Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı olan Claudio Borghi, 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya açısından bir yenilik getirmemesi halinde Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmayı tartışmaya açacaklarını söyledi.

İtalya'da bir işçi sendikasının organize ettiği toplantıda konuşan Borghi, "26 Mayıs'taki AP seçimleri bizim için son umut. Eğer hiçbir şey değiştiremezsek ve Avrupa İtalya'ya zarar veren politikalarına devam ederse, ben kişisel olarak AB'den çıkılması fikrini ortaya atacağım." dedi.

AB'den çıkmanın kolay olmadığını, bunun Brexit'te açıkça görüldüğünü kaydeden Claudio Borghi, buna rağmen İtalya açısından AB ile ilişkilerde "limitlerin zorlandığını" savundu.

Borghi, "AB projesi İtalya için zehirli ve iflas edecek düzeyde. Eğer ortam zehirli olmaya devam ederse, ben (dışarı çıkalım) diyeceğim." diye konuştu.

Aynı zaman Lig Partisinin ekonomi sorumlusu olan Claudio Borghi, "Almanya'nın rehberliğinde AB'de alınan ekonomik, sosyal ve göç politikalarıyla ilgili kararların İtalya'ya zarar verdiğini ve 26 Mayıs'taki AP seçimlerinden sonra böyle devam etmesini istemediklerini" vurguladı.

Öte yandan, İtalya'da koalisyon hükümetinin diğer ortağı 5 Yıldız Hareketinden (M5S) milletvekili Francesco D'Uva ise Borghi'nin açıklamalarını eleştirerek, "AB'den çıkmak gibi bir niyetimiz yok. Bu yüzden ekonomimizi ve yatırımcıların güvenini etkileme riski bulunan açıklamalardan kaçınmak daha iyi olur." şeklinde konuştu.

İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından yürütülen uzun müzakerelerin sonrasında haziran ayında aşırı sağ görüşlü Lig Partisi ile sistem karşıtı M5S'nin kurduğu koalisyon hükümeti ülkeyi yönetiyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:59
  1. aşırı sağcı Lig partisi
  2. İtalya
  3. İtalya-AB ilişkileri

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