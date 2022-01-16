İtalya'da aşı karşıtları sokaklara indi

Roma'daki San Giovanni Meydanı'nda düzenlenen oturma eyleminde, ülke genelinde seyahat ve pek çok sosyal faaliyet için zorunlu hale getirilen Kovid-19 aşısı yapıldığında ya da kısa süre önce hastalık geçirildiğinde veya son 48 saatte yapılan negatif sonuçlu test ile temin edilebilen “Yeşil Geçiş” belgesi ve Kovid-19 aşısı protesto edildi.

Başkentteki oturma eylemine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Çok sayıda protestocunun miting sırasında maske takmadığı görüldü. Mitingde zaman zaman göstericiler ile güvenlik güçleri arasında tansiyonun yükseldiği belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'daki aşı karşıtı gösteri de 25 Nisan Meydanı'nda düzenlendi. Burada da Kovid-19 aşısı ve aşıyı şart koşan kısıtlayıcı tedbirlere tepki gösterildi.

Milano'daki gösteriye, aşı karşıtı görüşleriyle bilinen Fransız virolog Profesör Luc Montagnier’in de katılması dikkati çekti.

İtalya'da hükümet, ülkede Kovid-19'un baskın türü haline gelen Omicron varyantı nedeniyle hızlı vaka artışının önüne geçmek için 10 Ocak itibarıyla 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu ve aşısızların sosyal faaliyetlere girişlerini kısıtlayıcı bir dizi yeni tedbiri devreye sokmuştu.

Ülkede Kovid-19 salgınında son 24 saatte 180 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 308 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya'da bugün itibarıyla aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,7'yi buldu.