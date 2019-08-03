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İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü hükümetle şirketi karşı karşıya getirdi

Cenova'da geçen yıl çöken Morandi Köprüsü'nün yıllarca bakımsız kaldığı uzman raporuna yansıdı - Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, rapor üzerine köprünün idare ve bakımını yürüten şirkete eleştirilerde bulundu

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:10
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü hükümetle şirketi karşı karşıya getirdi

ROMA (AA) - İtalya'nın Cenova kentinde geçen yıl çökerek 43 kişiye mezar olan Morandi Köprüsü'nün, yıllarca bakımsız kaldığı uzman raporuna yansırken, Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, köprünün idare ve bakımını yürüten şirketi eleştirdi.

Faciaya ilişkin ilk raporunu olayın birinci yıl dönümüne az bir süre kala açıklayan üç uzmanın, asma köprünün taşıyıcı çelik halatlarında, kesitlerinde ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı yönündeki tespitleri, hükümetle köprünün bakımından sorumlu Autostrade per l'Italia (ASPI) şirketini karşı karşıya getirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Di Maio, Facebook'tan, rapor hakkında, "Dünkü uzman raporunda sizi ürperten pek çok şey var ama bence en ürkütücü olanı 25 yıl yani devlet kontrolünden çıktığından bu yana köprünün büyük bir bakımdan geçmemesi. Bu kabul edilemez. Bir an önce ASPI'ye tanınan imtiyazlar kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

ASPI tarafından suçlamaların ardından yayımlanan açıklamada da "Genel bakım eksikliği altında değerlendirilen tüm suçlamaları reddediyoruz. Bir sonraki aşamada, o kadar yetkilinin denetlediği köprünün çökmesine yol açan nedenlerin ortaya çıkarılmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ASPI'nin açıklaması üzerine Di Maio'dan da karşılık geldi. Başbakan Yardımcısı, kendisinin sadece üç hakim tarafından yazılan uzman raporuna atıfta bulunduğunu ancak ASPI'nin gerekçesiz kendisini ve partisi 5 Yıldız Hareketi'ni siyasi bir tartışmaya çekmeye çalıştığını savundu.

Di Maio, "Burada bir komplo yok. Bu noktada ya hepimiz deliyiz ya da belki de ASPI yanlış yerde. Özür dileseler daha iyi olur." yorumunda bulundu.

- Olay

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan ana arterlerden olan A10 otoyolunun Cenova kent merkezinden geçen kısmında yer alan Morandi Köprüsü, geçen yıl 14 Ağustos'ta çökmüştü.

Köprünün bir kısmının üzerinden geçen araçlarla binaların üstüne yıkılması sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Facianın ardından köprünün ayakta kalan kısımları 28 Haziran'da patlatılarak yıkılmıştı.




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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:10
  1. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio
  2. Cenova
  3. İtalya
  4. Morandi köprüsü

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