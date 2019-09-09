0553 313 94 23

İtalya'da 2. Conte hükümeti parlamentodaki ilk sınavı geçti

Giuseppe Conte'nin kurduğu 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti ve Özgürler ve Eşitler Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 23:09
İtalya'da 2. Conte hükümeti parlamentodaki ilk sınavı geçti

ROMA (AA) - İtalya'da Giuseppe Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı.

Conte'nin kurduğu 66. hükümet, çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen İtalya'da, bir hükümetin resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bu akşam yapılan güven oylamasına 609 milletvekili katılırken, 343 milletvekili lehte, 263 vekil ise aleyhte oy kullandı, 3 vekil de çekimser kaldı. Bu sonuçla M5S-PD-LEU koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı.

Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oturumun sabahki bölümünde Giuseppe Conte, bu hükümetle yeni çözüm odaklı bir projenin başladığını belirtmişti.

Conte’nin konuşması sırasında, erken seçim isteyerek hükümeti bozan eski koalisyon ortağı Lig Partisinden sık sık itiraz ve "koltuk sevdalısı" ve "Bizi aldattın" çıkışları gelirken, Conte bu çıkışlara "Seçim istemek sorumsuzluktur." yanıtını verdi.

Conte’nin liderliğindeki M5S-PD-LEU koalisyonu, yarın da parlamentonun üst kanadı Senatoda güvenoyu arayacak.

- Hükümet krizi

Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin, 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuş, istişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti. M5S ve PD'ye LEU'nun da destek vermesiyle 2. Conte hükümeti geçen hafta resmen kurulmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 23:09
  1. güvenoyu
  2. hükümet krizi
  3. İtalya
  4. İtalya'da 2. Conte Hükümeti
  5. Temsilciler Meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap Birliği Genel Sekreteri Libyalı Bakanla ülkesindeki krizi görüştü
    1. Arap Birliği Genel Sekreteri Libyalı..
    2. İngiliz Kraliçesi, 'Brexit' tasarısını..
    3. GÜNCELLEME - Trump'tan Taliban..
    4. İtalya'da 2. Conte hükümeti..
    5. Teröristbaşı Netanyahu'dan gerilimi..
    6. Bilecik’te CHP’nin 96’ncı kuruluş yıl..
    7. Obezite böbrek kanseri riskini artırıyor
    8. Maden işçileri açlık grevine başladı
    9. Taksici meslektaşını silahla yaraladı
    10. Türkiye Barolar Birliği'nden..
    11. Kadıköy Anadolu Lisesindeki..
    12. Bakan Soylu, Hatay Emniyet Müdürü..
    13. KYK yedek yerleştirme sonuçları nasıl..
    14. Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1..
    15. "Albanian Effort 19" Askeri Tatbikatı..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralı..
    17. ABD'de Kongrenin gündeminde silah..
    18. İzmir’de Fener Alayı coşkusu
    19. Trump'tan Taliban görüşmelerine..
    20. Mardin’de motosiklet ineğe çarptı: 1..
    21. Putin güç kaybediyor! Moskova büyük..
    22. Yakalanacaklarını anlayınca güvenlik..
    23. Erdoğan'dan büyükşehir belediye..
    24. Bakan Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü
    25. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına..
    26. İBB'den aşure ikramı
    27. Şenol Güneş: "Kimseyi utandırmak..
    28. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "AKM..
    29. "Çocuklarımızı tarihin ve sanatın..
    30. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!