0553 313 94 23

İtalya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı arttı

Ülkede 100 yaşını dolduranların sayısı 14 bin 450'yi geçti- Yaşı 105'in üstündeki kişi sayısı 1112, 110 yaşın üstündeki kişi sayısı da 21 olarak tespit edildi- 100 yaşını aşanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:05
İtalya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı arttı

ROMA (AA) - İtalya'da 100 yaşını dolduran kişilerin sayısının 14 bin 456 olduğu bildirildi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) bugün açıkladığı verilere göre, 1 Ocak 2019 itibarıyla ülkede 100 yaşını tamamlayanların sayısı 14 bin 456 olarak tespit edildi.

2009-2019 arasındaki 10 yıllık dönemde 100 yaşını dolduranların sayısında ciddi artış yaşandığını bildiren ISTAT, 2009'da 11 bin olan 100 yaşındakilerin sayısının bugün 14 binin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

ISTAT verilerine göre, 100 yaşını geçen 14 bin 456 kişinin yüzde 84'ü kadın, yüzde 16'sı ise erkek.

Verilerde, 105 yaş üzerindekilerin de sayısının arttığı ve 10 yıl önce 472 olan sayının, yüzde 136'lık artışla 1112'ye yükseldiği belirtildi.

ISTAT'ın "süper-yüzlük" diye tanımladığı 110 yaş üstü kişi sayısının da 2009'a göre 2 kat arttığı, 2009'da 10 olan 110 yaş ve üstü kişi sayısının, 1 Ocak 2019 itibarıyla 21'e çıktığı ve bunların tamamının kadın olduğu ifade edildi.

ISTAT, İtalya'nın şu anda en yaşlı insanının Emilia-Romagna bölgesinde yaşayan 113 yaşındaki bir kadın olduğunu da kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:05
  1. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de klima motoru patladı: 1 yaralı
    1. Mersin'de klima motoru patladı: 1 yaralı
    2. Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi..
    3. Düzce'de kaçak içki imalathanesine..
    4. Başkan Erdoğan'ın yeni parti konusunda..
    5. "Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber..
    6. Rektör Öztürk’ten TSO’ya ziyaret
    7. Şarjlı bisiklet ile otomobil böyle..
    8. İtalya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı..
    9. Tarihin en büyük sahte dolar..
    10. Facebook 5 milyar dolar ceza ödeyecek
    11. Didim’de otomobil dereye uçtu
    12. Yeni İngiltere Başbakanı Johnson'dan..
    13. Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri..
    14. Sergen Yalçın: “Çok hazır olduğumuz..
    15. Kullanıcılar isyanlarda! Instagram'a..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan..
    17. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da polis..
    18. Rus ve rejim uçakları İdlib’i vurdu
    19. Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı..
    20. Mardin'de orman yangını
    21. Fransa Bisiklet Turu
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Yeni Malatyaspor teknik direktörü..
    24. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    25. Çorum il Koordinasyon kurulu..
    26. Ergene Belediyesinden sünnet..
    27. Alaca’da lavanta hasadı başlandı
    28. Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP..
    29. Kiralık ev tartışmasında anne-oğul..
    30. Alaplı OSB’de ilk fabrika temeli atıldı
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı