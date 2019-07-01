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İtalya ve Slovenya sınıra devriyeler yerleştirdi

İtalya ve Slovenya göçmen akışını engellemek için sınırlarının 10 kilometre içinde ortak devriyelerine başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
İtalya ve Slovenya sınıra devriyeler yerleştirdi

İtalya ve Slovenya göçmen akışını engellemek için sınırlarının 10 kilometre içinde ortak devriyelerine başladı.


Slovenya polisi, İtalya ve Sloven polisinin göçmen akışını engellemek için sınırlarının 10 kilometre içinde ortak devriyelerine başladığını bildirdi. Sloven polisi, devriyelerin eylül ayının sonuna kadar ve belki de daha uzun süre boyunca faaliyet göstereceğini söyledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Sloven ve İtalyan polisi artan sayıda yasa dışı göçmenle karşı karşıya kalıyor, sınır ötesi suça karşı etkin bir mücadele sağlamak ve yasa dışı göçü önlemek için sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor" denildi.


Slovenya polisi, 2019 yılının ilk altı ayında Pakistan, Cezayir, Fas, Afganistan ve Türkiye’den olmak üzere 5 bin 300 yasa dışı göçmeni gözaltına aldı. 1 yıl önce 3 bin 600 göçmen gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
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