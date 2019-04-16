0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İtalya ve Katar'dan Libya'da ateşkes çağrısı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Roma'da ayrı ayrı görüştü- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte:- "Hemen bir ateşkes yapılmasını ve General Hafter'in askerlerinin geri çekilmesini temenni ediyoruz"- "Siyasi diyalog sürdürülebilir tek seçenektir"- Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani:- "Bir askeri müdahale konusundaki güçlü endişelerimizi burada yineledim. Bunun (askeri müdahale) çözüm olduğunu düşünmüyoruz"

16 Nisan 2019 Salı 00:21
İtalya ve Katar'dan Libya'da ateşkes çağrısı

MADRİD (AA) - İtalya ve Katar'dan Libya'daki çatışmalarla ilgili, "Hemen bir ateşkes yapılması ve General (Halife) Hafter'in askerlerin geri çekilmesini temenni ediyoruz." çağrısı yapıldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Roma'da ayrı ayrı görüştü.

İtalya Başbakanı Conte ve Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'da bir askeri müdahaleden büyük endişe duyduklarını kaydeden Conte, "Hemen bir ateşkes yapılmasını ve General Hafter'in askerlerinin geri çekilmesini temenni ediyoruz. Yalnızca İtalya ve AB'ye olabilecek etkilerini değil, Libya halkının da çıkarlarını harap edebilecek insani bir krizden kaçınmalıyız. Libya'da yıkıcı bir insanlık krizi riski var." dedi.

Conte, "Bir askeri müdahale seçeneğinin, Libya'nın istikrarına çözüm yaratabileceğini düşünenlerin reddedildiği, bu saatlerde doğrulanmıştır. Silah kullanımına emanet edilen kuvvet çözümleri hiçbir zaman sürdürülebilir çözümler değildir. Siyasi diyalog sürdürülebilir tek seçenektir." diye konuştu.

"Libya'da siyasi çözüme ulaşmanın yolu uluslararası uyumdur." diyen Conte, siyasi çözüme sadece Libya'daki üst düzey yetkililerin değil, uluslararası toplumun diğer önemli aktörlerinin de dahil olması gerektiğini" savundu.

Al Sani de "Bir askeri müdahale konusundaki güçlü endişelerimizi burada yineledim. Bunun çözüm olduğunu düşünmüyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu arada İtalya Başbakanlığından, Conte ile Muaytik görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Başbakan Conte'nin, görüşmede, "Libya Ulusal Ordusu'nun güçlerini hemen geri çekmesi gerektiğini, tüm tarafların dahil olduğu hızlı bir ateşkesin sağlanmasını ve sürdürülebilir tek seçenek olan siyasi bir çözüme giden yolun yeniden inşa edilmesi ihtiyacını yinelediği" bildirildi.

Öte yandan, Libya'dan gelen düzensiz göçmen sorunu İtalya'da hükümet ortağı siyasi partiler arasında görüş ayrılığına neden oldu.

Aşırı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan limanlarını düzensiz göçmenleri taşıyan gemilere kapalı tutmasıyla ilgili kararlarını eleştiren diğer hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'ya sert bir cevap verdi.

Salvini, "Meslektaşım Di Maio'nun çalışmasına saygı gösteriyorum ama sınırların korunması ve suç örgütleriyle mücadele konularında kararı ben veririm. Eğer Bakan Di Maio ve Trenta (M5S'den Savunma Bakanı Elisabetta Trenta) farklı düşüncelere sahiplerse bunu Bakanlar Kurulu toplantısında dile getirirler ve açık bir tartışma yaparız. Benim olduğum dönemde limanlar insan kaçakçılarına kapalı ve mühürlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 00:21
  1. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  2. Katar Başbakan Yardımcısı Muhammed bin Abdurrahman el Tani
  3. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik
  4. Libya'daki çatışmalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    1. Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi..
    2. DEAŞ terör örgütünün sözde kendi adına..
    3. İtalya, 54 Hollandalı taraftarı sınır..
    4. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    5. Mescid-i Aksa'da korkutan yangın!
    6. Çavuşoğlu'ndan 'Notre Damme' açıklaması!
    7. Mescid-i Aksa'da güvenlik kabinindeki..
    8. İtalya ve Katar'dan Libya'da ateşkes..
    9. 17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini..
    10. Fransa’da “Notre Dame” yangını tüm..
    11. Real Madrid, Leganes'de berabere kaldı
    12. Paris'in 850 yıllık tarihi yanıyor
    13. Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren..
    14. Kaş’ta turizm haftası etkinlikleri..
    15. Devrilen tırın sürücüsü hayatını..
    16. Gürcistan'da "İnegöl'den..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2019
    18. Sisi'den Hafter'e destek açıklaması
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan “Notre..
    20. CHP Sözcüsü Öztrak: “İstanbul’un..
    21. Londra’da çevrecilerden iklim..
    22. Özbekistan'da "2019 Kazakistan Yılı"..
    23. Polonya'da öğretmenler greve devam..
    24. Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine..
    25. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    26. Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın
    27. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali
    28. Seyir halindeki otomobilde çıkan..
    29. Mescid-i Aksa’nın güvenlik kabininde..
    30. Kocaeli’de üç araç birbirine girdi: 8..
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Arap dünyası Sudan'daki darbeye arka çıktı!
    Arap dünyası Sudan'daki darbeye arka çıktı!