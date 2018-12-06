Erzurumspor'un suskun golcüsüne İtalyan kulübü talip oldu! 15 milyon TL'yi gözden çıkardılar

yeniakit.com.tr özel haber Ara transfer dönemine az bir süre kala İtalyan medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A takımlarından Udinese, Erzurumspor'da forma giyen forvet Lennart Thy'i yakın takibe aldığını duyurdu. İtalyan kulübün Thy için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını belirtti.

Thy Erzurumspor formasıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman golcü 11 karşılaşmada forma giyerken sadece Türkiye Kupası'nda 1 gol atmayı başardı.