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İtalya sağı "İlk önce İtalyanlar" sloganıyla meydana indi

Aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "Batışa geçen bir Avrupa var. Oysa vatandaşların onuru için çalışan, küreselleşme adına birilerinin kaybettiği kimlik ve ruhu yeniden ortaya çıkaracak bir Avrupa'ya ihtiyaç var"- "Gerçek ırkçılar Afrika kıtasını boşaltmayı düşünenlerdir"

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:54
İtalya sağı "İlk önce İtalyanlar" sloganıyla meydana indi

MADRİD (AA) - Aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "batışa geçen Avrupa'nın küreselleşme adına kaybedilen ruhu yeniden canlandırması gerektiğini" söyledi.

Lig Partisi, başkent Roma'daki Halk Meydanı'nda, "İlk önce İtalyanlar, İtalya yeniden başını kaldır" sloganıyla gösteri düzenledi.

İtalya'da hazirandan bu yana sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümetinde yer alan Lig Partisi, sık sık gündeme getirdiği göçmen, İslam ve Avrupa karşıtı görüşlerini Roma'daki gösteride tekrarladı.

Lig Partisi lideri Salvini, burada yaptığı konuşmada, "Batışa geçen bir Avrupa var. Oysa vatandaşların onuru için çalışan, küreselleşme adına birilerinin kaybettiği kimlik ve ruhu yeniden ortaya çıkaracak bir Avrupa'ya ihtiyaç var." dedi.

Salvini, "istihdam, saygı ve ilericiliğe dayalı yeni bir Avrupa kurmak istediklerini" vurgulayarak, "Avrupa'da olanları gördükten sonra anlaşmalarda yazılan istihdam ve ekonomik büyüme nasıl garanti edilebilir? Çok güçlü Almanya'da başlayan ekonomik krize bakın, sarı yelekliler eylemlerini düşünün. Şiddet asla doğru değil ama fakirlik ve sahtekarlığın tohumlarını atanlar şimdi protestoların meyvelerini topluyor." diye konuştu.

Salvini, Avrupa Birliği Komisyonu ile İtalya arasında tartışmalara neden olan 2019 yılı devlet bütçesinde İtalyanlar için yeni vergiler olmayacağını da söyledi.

"Gerçek ırkçılar Afrika kıtasını boşaltmayı düşünenlerdir." ifadesini kullanan Salvini, "Afrika bizden sadaka beklemiyor. Kültürlerin ve halkların kökünü kurutmadan, kendi topraklarında çalışmak, büyümek, okumak, hastalarını iyileştirmek için yardım bekliyor. Herkes kendi toprağında okuyup, çalışıp, gelişmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteride ayrıca, Aile Bakanı Lorenzo Fontana'nın, İtalyan Hristiyan ailelerin küreselleşme karşısında geleneklerini unuttuklarını savunması, Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanı Marco Bussetti'nin "toleranslı olmak adına Hristiyan değerlerden vazgeçmeyin" çağrısı ve İtalya'da sınıflarda haç sembolünün olması gerektiğini vurgulaması, eylemde öne çıkan değerlendirmeler oldu.

İtalya'daki sol partiler ise Ancona kenti yakınlarında bir diskoda yaşanan izdihamda 6 kişinin ölmesi ve 100'den fazla kişinin de yaralanması nedeniyle ülkenin yasta olmasına rağmen Lig Partisinin Roma'daki gösterisini ertelememesini eleştirdi.





Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 19:54
  1. aşırı sağcı Lig partisi
  2. İtalya
  3. İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini
  4. Roma

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