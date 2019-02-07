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İtalya, Lübnan-İsrail gerilimine arabuluculuk yapmaya hazır

07 Şubat 2019 Perşembe 17:26
İtalya, Lübnan-İsrail gerilimine arabuluculuk yapmaya hazır

BEYRUT (AA) - İtalya, Lübnan ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "(Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü) UNIFIL kuvvetleri içerisindeki varlığımız sayesinde, güneydeki (Lübnan ve İsrail arasında) gerilimi hafifletmek için herhangi bir arabuluculuk yapmaya hazırız." dedi.

Hariri ile bölgedeki krizleri ele aldıklarını ve bunlara mutlaka siyasi çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Conte, "Göçmenlerin, Lübnan halkının yüzde 30'unu oluşturduğunu biliyoruz. Bu, bölgede en yüksek orandır ve destek için her zaman Lübnan'ın yanında olacağız." diye konuştu.

Conte, yeni Lübnan hükümetinin birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu, Başbakan Hariri'nin de ekonomik ve altyapı reformları ile ülkeyi dış olaylardan soyutlamaya odaklandığını söyledi.

Başbakan Hariri de ülkenin gelecek hamlesinin çalışma aşaması olduğunu ve umut verici yatırımlar ile çok sayıda yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirterek, İtalya'nın Lübnan'ı tüm zor zamanlarda desteklediğine işaret etti.

Hariri, İtalyanlara, Lübnan'daki projeleri ve yatırım fırsatlarını yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Başbakan Hariri, yeni Lübnan hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı kararı ile ülkeyi dış olaylardan soyutlama politikasına bağlı kalacağını vurguladı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah, askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin imha edildiği duyurulmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, sınır ötesi 5 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

UNIFIL, İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığını doğrulamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:26
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