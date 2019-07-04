İtalya, Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini uzatıyor İtalya'da meclis genel kurulunda, Kahramanmaraş'taki SAMP-T füze savunma sisteminin süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılması kararı alındı- Kararın, Senato ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından onaylanması gerekiyor

MADRİD (AA) - İtalya meclisi, Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan İtalyan SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verdi. İtalya'da Meclis ve Senato'daki ortak Dışişleri Komisyonu'nun geçen aylarda kabul ettiği, İtalya'nın uluslararası misyonlarıyla ilgili karar, meclis genel kurulunda kabul edildi. Karar, İtalya'nın Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını öngörüyor. Karar 9 Temmuz'da Senato'da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarrella'nın imzasıyla yürürlüğe girecek. İtalya, Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine hava savunma sistemlerini 6 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na yerleştirmişti. İspanya da geçen haftalarda aldığı kararda, Türkiye'nin hava savunması için 4 yıldır Adana'da konuşlandırdığı Patriot füze savunma sisteminin süresini 2019 sonuna kadar uzatmıştı.

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