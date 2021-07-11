İtalya İngiltere maçı ne zaman? İngiltere-İtalya final maçı saat kaçta hangi kanalda? Euro 2020 İtalya mı İngiltere mi?

Euro 2020 final maçı heyecanı devam ediyor. Türkiye’nin iyi bir performans serileyemediği Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) final maçı İtalya ile İngiltere arasında oynanacak. İtalya İngiltere maç istatistikleri futbol severler tarafından merak ediliyor. İngiltere ve İtalya 28. kez karşı karşıya gelecek. İtalya İngiltere kaç kaç? Daha önceki maçlarda İtalya 10, İngiltere ise 8 kez galip geldi. 9 karşılaşma ise berabere bitti. İngiltere 33, İtalya ise 31 kez kaleye gol attı. Peki İtalya İngiltere maçı ne zaman? İngiltere-İtalya Euro 2020 final maçı hangi kanalda?