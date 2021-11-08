  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya ile Yunanistan arasındaki deniz sınırı anlaşması yürürlüğe girdi!
Dünya

İtalya ile Yunanistan arasındaki deniz sınırı anlaşması yürürlüğe girdi!

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın onay belgelerini birbirlerine takdim etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:59:00 -
İtalya ile Yunanistan arasındaki deniz sınırı anlaşması yürürlüğe girdi!

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası mali toparlanma için sağlayacağı kurtarma fonunun ekonomi ve enerji alanında iş birliği, düzensiz göç, AB’nin genişlemesi, Doğu Akdeniz ve Libya konularını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İki bakan ayrıca iki ülke deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın onay belgelerini değiş tokuş etti. Bu, anlaşmanın uluslararası düzeyde yürürlüğe girmesini onaylayan bir adım oldu" ifadesi kullanıldı.

Dendias, yarın Vatikan'da temaslarda bulunacak

İki bakan, 11 Haziran 2020'de iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı. İki bakanın imzaladığı anlaşma, takip eden süreçte iki ülke parlamentolarının onayından geçmişti.

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın yarın Roma'ya komşu şehir devleti Vatikan'a da geçerek temaslarda bulunması bekleniyor.

İtalyan basınındaki haberlerde, Dendias'ın burada Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile görüşeceği ve ikilinin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 4-6 Aralık'ta Yunanistan'a yapacağı ziyareti ele alacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yemeğe yoğurt ve salatayla başlarsanız... Uzman isim kritik detayı paylaştı
Sağlık

Yemeğe yoğurt ve salatayla başlarsanız... Uzman isim kritik detayı paylaştı

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kaya, yemeğe yoğurt ve salatayla başlamanın önemine dikkat çekerek çarpıcı tavsiyelerde bulundu...
Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı: Müslüman bir ordu istemiyoruz
Dünya

Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı: Müslüman bir ordu istemiyoruz

"Bağımsız ordu kuracağını" ilan ederek bölgede gerilimin fitilini ateşleyen Bosna Hersek'teki Sırpların ırkçı lideri Milorad Dodik, ağzındak..
Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a ilk tepki!
Siyaset

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a ilk tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin "Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil." dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay