İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan İİT üyelerine iftar

MADRİD (AA) - İtalya Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Roma'daki büyükelçileri ve Müslüman toplum temsilcilerine iftar verdi.

Başkent Roma'daki Villa Madama Sarayı'nda verilen iftarda İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Türkiye'nin İİT Dönem Başkanlığı olması sıfatıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli birer konuşma yaptı.

Büyükelçi Esenli konuşmasında, Türkiye olarak İslamofobinin, aşırıcılığın ve terörizmin artışından uzun süredir derin kaygı duyduklarını belirterek, Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da meydana gelen saldırıların bu endişeleri artırdığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi siyasi partilerin kampanyalarında kullandıkları İslam ve göç karşıtı söylemlerin geniş kitlelere ulaştığının görüldüğünü kaydeden Esenli, "Çok etnikli ve çok dinli toplumlarımıza ayrılık tohumları ekilmesinin önüne geçilmesi gerekir." dedi.

Büyükelçi Esenli, Türkiye'nin İİT ve Birleşmiş Milletler (BM) içinde farklı girişim ve çabalarla İslamofobi, aşırıcılık ve terörizme karşı mücadele verdiğini belirtti.

Büyükelçi Esenli, İİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde 22 Mart'ta İstanbul'da Bakanlar düzeyinde Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlendiğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2 Nisan'da BM Genel Kurulu'nda Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılarak, ırkçı, yabancı düşmanı, İslam, Hıristiyan ve Yahudi karşıtı söylemler ve bunlarla ilintili şiddet eylemlerine karşı küresel düzeyde ortak mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizdiğini hatırlattı.

Esenli ayrıca, BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin ortak sunuculuğunda kabul edilen "Din ve inanç temelli terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele" başlıklı karar tasarısının önemli bir adım olduğunu belirterek bu yöndeki kararlı çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi de konuşmasında, bölgesel ve küresel anlamda ciddi tehdit ve sınamalarla karşı karşıya olunduğunu ve bunun temelinde büyük oranda ekonomik farklılıkların yattığını vurguladı.

İtalya'nın 1950-60'lı yıllara kadar ekonomik nedenlerle dünyanın dört bir yanına göç eden bir millet olduğundan bahseden Milanesi, bu yüzden göçmenlerin sorunlarını bildiklerini ve göçmenlere yardım edilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.







